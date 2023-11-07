Проснулся - и уже не помнишь: почему мы забываем сны после пробуждения

С кем не бывает? Проснулся, подумал, и уже не помнишь сновидение. Главред расскажет, почему мы не можем вспомнить сон.

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Почему мы забываем сны после пробуждения / коллаж: Главред, фото: скриншот Инстаграм shvykova_photo

Иногда, особенно во времена тяжелой реальности, людям снятся красивые и легкие сны. Каждому из нас так или иначе хоть раз в жизни хотелось запомнить красивый и сказочный сон, но он ускользал из памяти буквально через несколько минут после пробуждения. Узнайте, почему мы не можем вспомнить сон, который снился совсем недавно.

Сколько процентов снов забывает человек

На запоминание снов влияют в большей степени фазы сна и его качество. Как правило, сны, которые человек видит в глубокой фазе - не запоминаются. В целом, по некоторым данным экспертов, человек забывает около 90% своих сновидений.

Почему мы забываем сны после пробуждения - несколько причин

Самой первой причиной из-за которой человек забывает сон, является момент пробуждения. Когда человек выходит из сна резко, например, с помощью будильника, то механизм запоминания работает плохо, ведь фаза сна прерывается резко и дает ощущение стреса.

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Также причиной потери памяти о сне является бессонница. Когда человек страдает бессонницей, у него плохо налажена система фаз сна, в частности - быстрой фазы сна во время которой и формируется сновидение.

Всем известно, что во сне подсознание порой выдает максимально абсурдные образы, которые мозг лучше всего воспринимает до пробуждения. Из этого можно сделать вывод, что лучше всего запоминаются те сны, что максимально приближены к реальности в понятных образах и ситуациях.

Как вспомнить сон, который забыл

Для того, чтобы вспомнить сон, который вам приснился, достаточно попробовать воспользоваться двумя советами. Первый - стараться не просыпаться резко и сразу после пробуждения снова в деталях вспомнить свой сон уже на бодрствующее состояние. Второй - держите около кровати блокнот и ручку, чтобы иметь возможность особенно важные детали сразу записать после сна.

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