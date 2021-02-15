Психолог назвала главный вопрос, который молодожены должны обсудить перед свадьбой

Когда два человека решают жить вместе, это гораздо больше, чем слияние домочадцев и семей. / Pixabay

Исследования показывают, что деньги - одна из самых распространенных, сложных и постоянных проблем в браке. Неудивительно, что новая практика добрачного финансового консультирования набирает популярность среди помолвленных пар.

Когда два человека решают жить вместе, это гораздо больше, чем слияние домочадцев и семей. Как объяснила лицензированная пара и семейный терапевт Мишель Коллинз, пары также объединяют свое прошлое и мечты о будущем.

"Наряду с этим они объединяют свою разную ориентацию на деньги", - сказала Коллинз, которую цитирует портал The Every Girl.

Наша семейная культура, ценности и прошлый опыт помогают определить наши взгляды и убеждения относительно денег. "Отношения человека с деньгами развивают язык, который они используют при общении, взаимодействии и демонстрации другим, как они относятся к деньгам", - сказала Коллинз.

"Часто партнеры говорят о деньгах на разных языках, и, пытаясь преодолеть разрыв, пары обнаруживают, что у них нет всех инструментов, чтобы четко переводить - и слушать", - говорит она.

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Все сводится к проблеме общения. Коллинз работает с парами, чтобы изучить их генеалогическое древо и обсудить, как жизненный опыт и взгляды родителей каждого человека на деньги повлияли на их отношения с деньгами.

"Этот разговор позволяет партнерам лучше понять, как другой человек развил свой денежный язык, а затем найти способы перевода, чтобы они могли успешно управлять своими финансами", - добавляет она.

Что такое добрачное финансовое консультирование?

Думайте об этом, как о консультациях для пар и финансовых консультациях. Беспристрастный, обученный профессионал поможет перевести ваши деньги на разные языки, чтобы вы могли принимать важные финансовые решения.

"Добрачное финансовое консультирование включает в себя составление бюджета и обсуждение долгосрочных и краткосрочных финансовых целей, таких как сбережения для дома или мысли сторон о выходе на пенсию", - говорит Холли Дэвис, адвокат по семейному праву.

Вы обсудите все, от привычек к расходам и трудовой этики до того, как вы будете справляться с потенциально трудными финансовыми ситуациями.

"Компромиссы должны быть достигнуты, когда две стороны имеют два совершенно разных мнения по важным финансовым вопросам". Вы узнаете много нового о своем партнере и своих отношениях, если подробно расскажете, что вы будете делать, если кто-то потеряет работу, или сколько денег, по их мнению, следует потратить на отпуск, развлечения или одежду.

Кому могут быть полезны добрачные финансовые консультации?

Не позволяйте слову "добрачный" ввести вас в заблуждение. И Коллинз, и Дэвис считают, что каждая пара может получить пользу от консультации по финансовым вопросам.

"Я никогда не видел, чтобы пара не извлекала выгоду из целенаправленного и структурированного разговора о деньгах", - сказал Коллинз.

Дэвис отметил, что финансовая консультация важна каждый раз, когда пара делит расходы или жилое пространство, независимо от статуса отношений.

"Ожидание участия для обсуждения этих вопросов часто бывает слишком поздно, чтобы менять курс, если вы действительно несовместимы с кем-то в финансовом отношении", - сказала она.

Дэвис предупредил, что даже если вы думаете, что у вас схожие взгляды на деньги, потому что вы из одинаковых семей, это может быть ложным чувством безопасности. Она сказала, что вы должны обсудить со своим партнером конкретные гипотезы, чтобы знать, что вы действительно на одной волне.

Как избежать проблем с деньгами в отношениях

Прежде всего, перестаньте говорить о деньгах. Дэвис рекомендовала проявлять инициативу при частом обсуждении денег, а не ждать, пока у вас возникнет финансовая проблема. По ее словам, это поможет вам осознать себя.

"Если вы знаете свой собственный план действий по устранению негативной реакции, вы можете попытаться остановить ее до того, как она начнется", - сказал Дэвис.

Не уклоняйтесь от неудобных разговоров. По словам Коллинза и Дэвиса, эти вопросы важны, но их часто избегают.