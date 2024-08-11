Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 6 секунд найти ошибку на часах

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, они позволяют потренировать смекалку и весело провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам надо быстро найти ошибку на часа.
Головоломка от Jagranjosh легкая, но все же потребует смекалки. Нужно понять, на каких конкретно часах ошибка. А для этого следует внимательно смотреть на картинку.
На картинке – трое часов. Они все показывают одинаковое время – 8:05. Однако среди них есть часы, с которыми что-то не так.
Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти правильный ответ? Ловите подсказку: циферблат первых часов отличается от двух других. На первом цифры 6 и 12 поменялись местами. На остальных все нормально: 12 вверху, а 6 внизу.
Можете поразгадывать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где надо за 5 секунд найти мешок с деньгами. На первый взгляд, все мешки одинаковые, но среди них есть тот, который не похож на других.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке с черными и белыми точками надо отыскать собаку. Головоломка запутанная, но на самом деле она не очень сложная.
А еще у нас есть головоломка, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Коты сидят на заборе и смотрят на очень странное небо. Где-то там есть и кусочек пиццы.
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