Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 6 секунд найти ошибку на часах

Попробуйте разгадать достаточно простую, но замысловатую головоломку – на одних часах из трех нужно найти ошибку, которую будет достаточно просто заметить.

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Найдите ошибку на часах за 6 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, они позволяют потренировать смекалку и весело провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам надо быстро найти ошибку на часа.

Головоломка от Jagranjosh легкая, но все же потребует смекалки. Нужно понять, на каких конкретно часах ошибка. А для этого следует внимательно смотреть на картинку.

На картинке – трое часов. Они все показывают одинаковое время – 8:05. Однако среди них есть часы, с которыми что-то не так.

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Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти правильный ответ? Ловите подсказку: циферблат первых часов отличается от двух других. На первом цифры 6 и 12 поменялись местами. На остальных все нормально: 12 вверху, а 6 внизу.

Если нашли ошибку, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Можете поразгадывать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где надо за 5 секунд найти мешок с деньгами. На первый взгляд, все мешки одинаковые, но среди них есть тот, который не похож на других.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке с черными и белыми точками надо отыскать собаку. Головоломка запутанная, но на самом деле она не очень сложная.

А еще у нас есть головоломка, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Коты сидят на заборе и смотрят на очень странное небо. Где-то там есть и кусочек пиццы.

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