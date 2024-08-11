УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 6 секунд найти ошибку на часах

Андрей Ганчук
11 августа 2024, 05:55
39
Попробуйте разгадать достаточно простую, но замысловатую головоломку – на одних часах из трех нужно найти ошибку, которую будет достаточно просто заметить.
загадка
Найдите ошибку на часах за 6 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, они позволяют потренировать смекалку и весело провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам надо быстро найти ошибку на часа.

Головоломка от Jagranjosh легкая, но все же потребует смекалки. Нужно понять, на каких конкретно часах ошибка. А для этого следует внимательно смотреть на картинку.

На картинке – трое часов. Они все показывают одинаковое время – 8:05. Однако среди них есть часы, с которыми что-то не так.

видео дня

Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти правильный ответ? Ловите подсказку: циферблат первых часов отличается от двух других. На первом цифры 6 и 12 поменялись местами. На остальных все нормально: 12 вверху, а 6 внизу.

Разгадка
Если нашли ошибку, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Можете поразгадывать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где надо за 5 секунд найти мешок с деньгами. На первый взгляд, все мешки одинаковые, но среди них есть тот, который не похож на других.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке с черными и белыми точками надо отыскать собаку. Головоломка запутанная, но на самом деле она не очень сложная.

А еще у нас есть головоломка, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Коты сидят на заборе и смотрят на очень странное небо. Где-то там есть и кусочек пиццы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересное положение головоломки
Реклама

Главное за день

"Чем больше удастся взять кусок, тем лучше": Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины

"Чем больше удастся взять кусок, тем лучше": Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины

04:45 Украина
Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА: в Харькове и Сумах прогремели взрывы

Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА: в Харькове и Сумах прогремели взрывы

00:14 Украина
Уступила в финале: Коляденко завоевала серебро в вольной борьбе на Олимпиаде-2024

Уступила в финале: Коляденко завоевала серебро в вольной борьбе на Олимпиаде-2024

23:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что такое яйце Колумба : толкование совсем простое, но его знают единицы 3954

Что такое "яйце Колумба": толкование совсем простое, но его знают единицы

Об этом говорил Зеленский: стала известна неожиданная цель боев в Курске - Bild 3628

Об этом говорил Зеленский: стала известна неожиданная цель боев в Курске - Bild

Ради защиты Курска: РФ готова пожертвовать одним участком фронта - ISW 2997

Ради защиты Курска: РФ готова пожертвовать одним участком фронта - ISW

Он уже в Москве : Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ 2864

"Он уже в Москве": Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ

Последние новости

06:10

Удары по Украины в начале августа: что задумали россияне

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 6 секунд найти ошибку на часах

05:48

Гороскоп на завтра 12 августа: Девам - интересное сообщение, Рыбам - невероятные вещи

04:45

"Чем больше удастся взять кусок, тем лучше": Жданов сказал, зачем Украине часть Курщины

03:42

Путин может сдаться и согласиться на переговоры о мире: Жданов назвал единственное условие

Чем закончится операция в Курской области и почему у Путина все плохо: интервью со ЖдановымЧем закончится операция в Курской области и почему у Путина все плохо: интервью со Ждановым
03:00

Как быстро избавиться от сорняков: рецепт мощного домашнего средства

01:38

Дан Балан в Одессе отыграл концерт на украинском языке

01:02

Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями

00:17

"Ты - вся моя жизнь": Монатик трогательно обратился к беременной жене

Реклама
00:14

Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА: в Харькове и Сумах прогремели взрывы

10 августа, суббота
23:12

Уступила в финале: Коляденко завоевала серебро в вольной борьбе на Олимпиаде-2024

22:52

Будут сиять чистотой: несравненный метод, как отстирать полотенца от жира и пятенВидео

22:43

Вашингтон на связи с Киевом: США пытаются понять, что происходит в Курской области

21:38

ВСУ "вытесняют войну": Зеленский заинтриговал заявлением на фоне боев на Курщине

21:05

Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона: в Херсонской ОГА сделали заявление

20:16

"Только начало": Жданов шокировал заявлением о расширении операции в Курской области

19:28

Макароны больше никогда не будут слипаться: повар назвал ошибку, что портит блюдо

19:24

Молниеносная операция в Курской области может ускорить завершение войны - FP

19:15

"Он уже в Москве": Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ

19:10

О Курске и блестящей военной операциимнение

Реклама
19:05

Армия РФ пытается окружить ВСУ возле двух населенных пунктов - DeepState

18:43

Не от количества свеклы: от чего на самом деле зависит цвет борща - ответ шокируетВидео

18:35

Въезд в Пороз срочно закрыли: ВСУ, вероятно, зашли в село на БелгородщинеВидео

18:00

Путин в отчаянии, власти РФ запаниковали из-за ситуации в Курской области - Жданов

17:15

"Ситуация может измениться": в Минэнерго удивили заявлением о жестких отключениях света

16:44

Что такое "яйце Колумба": толкование совсем простое, но его знают единицыВидео

16:33

Россия срочно перебрасывает войска из Крыма в Курскую область - Крымский ветер

16:06

Не в холодильнике: как правильно хранить шоколад - станет еще вкуснее

15:52

Как удержать территории в Курской области: в США назвали нужное оружие

15:47

Силы обороны поразили важный объект РФ в Черном море: в ВМС раскрыли детали

15:41

"Аттракцион щедрости" закончился: есть 2 сценария для Украины после выборов в США - политологВидео

15:15

Грозит опасность: Гарри и Меган пытаются торопливо наладить отношения с Королевским двором

15:03

Беларусь стягивает войска к границам Украины: в СНБО ответили на угрозы Лукашенко

14:56

Секреты плодородности: чем нужно обязательно удобрить почву осеньюВидео

14:50

Джастин Бибер наорал на подростков, которые приблизились к немуВидео

14:28

Ход войны может измениться: эксперт НАТО назвала 5 целей операции в Курской области

14:22

Ищут подразделения ВСУ: оккупанты готовятся к штурму в Волчанске - ОТГ "Харьков"

14:21

Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мостуВидео

13:47

Как вырастить финик из косточки и получить шикарную пальмуВидео

13:45

Фреймут ошарашила короткой стрижкой

Реклама
13:34

Замаскированные под грузовик: Иран может предоставить сотни новых ракет России

13:20

"Сбили несколько целей": в Беларуси заявили об атаке со стороны Украины - что известно

12:58

Дальнобойные удары ВСУ по территории России: в США назвали главное условие

12:40

Уничтожили "жирную цель": стали известны новые детали удара по аэродрому в Липецке

12:02

До конца года можно начать деоккупацию: Романенко сделал "интересный" прогноз

11:46

Об этом говорил Зеленский: стала известна неожиданная цель боев в Курске - Bild

11:12

Удар оккупантов по Константиновке: среди погибших идентифицировали двух детейФото

11:03

Покраснеют прямо на глазах: как ускорить созревание томатов

10:45

Разгром колонны военных РФ в Курской области: в США раскрыли детали

10:41

Времени мало: когда вернутся отключения света - тревожный прогноз от ДТЭК

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять