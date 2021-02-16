Рушится брак: три признака и что с ними делать

Потеря влечения обычно связана как с вами, так и с вашим партнером. / Pixabay

Говорят, что брак - самая трудная работа в мире. Статистика показывает, что уровень разводов в западных странах составляет примерно 50%. Так как понять, все ли хорошо в браке или нет?

Каковы наиболее типичные признаки увядающего брака и как с этим бороться?

Признак №1: вы просто не чувствуете влечения

Когда вы оглядываетесь на причину, по которой вы изначально выбрали супруга, эта причина больше не находит у вас отклика. Следовательно, кажется, что ваш брак потерял свою искру. Это важный признак разрушающегося брака.

Потеря влечения обычно связана как с вами, так и с вашим партнером. В какой-то момент вы перестали искать то, что вам нравится в вашем супруге, и перестали замечать все его особые качества, которые вас изначально привлекали.

Возможно, вы даже заметили, что чем больше вы сосредотачиваетесь на тех мелочах, которые вас раздражают, тем чаще эти вещи происходят.

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Раздражение - один из предвестников неудачного брака, потому что это одна из главных причин эмоционального возбуждения. Когда мы возбуждены, наше тело становится напряженным, поскольку наша физиология готовится к борьбе или бегству. Мы занимаем угрожающую позицию. Это включает выражение лица и жесты рук.

В нашем языке тела нет ничего открытого или приветливого для нашего партнера, когда мы срабатываем, и напряжения, которое они чувствуют, исходящее от нас, обычно достаточно, чтобы вызвать их.

Каждое действие, которое мы предпринимаем из сработавшего эмоционального состояния, приведет к хаосу. Это потому, что когда мы эмоционально возбуждены, наша префронтальная кора закрывается до такой степени, что мы теряем способность ясно мыслить и действовать. Таким образом, вместо того, чтобы четко сообщить о проблеме, которую мы хотели бы решить, мы обвиняем нашего партнера до такой степени, что он чувствует себя недооцененным и начинает сомневаться, зачем ему оставаться с нами.

Самодовольство - главный убийца отношений, и важно отметить, что оно работает в обоих направлениях. Если вы не берете на себя ответственность за то, как вы показываете себя в отношениях, вы в равной степени отвечаете за их разрыв.

Как разжечь чувство влечения

Как и в случае с любой другой проблемой в отношениях, первый человек, на которого стоит взглянуть - это вы. Как вы проявляете себя в ваших отношениях? Рискуя указать на очевидное, личная гигиена и уборка после себя имеют первостепенное значение. Как вы думаете, как часто вы проверяете дыхание и запах тела? Каждый раз, когда вы идете в ванную, проверяйте свои "опасные зоны", что будет иметь большое значение для сохранения вашей привлекательности для вашего партнера.

Удивительно, как быстро вы можете восстановить счастливые и взаимовыгодные отношения, когда поднимаете свою собственную игру на "пятерку", чтобы стать лучшей версией себя; регулярно и конкретно хвалите и цените вашего партнера, а также сосредоточьтесь на совместном достижении наилучших результатов с вашим партнером.

Признак № 2: вы не ведете интимную жизнь

Когда вы не наслаждаетесь сексуальной близостью со своим супругом, возможно, вы идете к бесполому браку. Этот очевидный признак неудачного брака встречается чаще, чем вы думаете.

80% людей страдают от негативных последствий сексуальных проблем в их отношениях, начиная от:

Внутренняя сухость влагалища (это не только проблема менопаузы!)

Проблемы с достижением оргазма (это случается как с мужчинами, так и с женщинами)

Преждевременная эякуляция

Эректильная дисфункция

Эмоциональная оторванность (скандалы, плохое общение, обвинения, обвинения)

Нежелательная сексуальная техника (вымышленное половое воспитание)

Давайте глубже разберемся в скрытых причинах проблем с близостью и в том, как быстро восстановить более счастливую сексуальную жизнь.

Как зажечь счастливую и полноценную половую жизнь

Нерешенные сексуальные проблемы, как правило, подрывают вашу уверенность и самооценку, а также подрывают саму ткань, на которой держится ваш брак. Не ждите, пока в вашем браке что-то пойдет не так, прежде чем приступить к решению сексуальных проблем, поскольку их обычно можно решить с помощью правильных знаний и техники.

Проведите открытое и честное обсуждение со своим партнером, чтобы выяснить, что желательно, а что нежелательно, а затем вместе работайте над решением проблем, обращаясь за помощью к специалистам, если это необходимо.

Признак № 3: у вас нет общего видения

Мотивация к решению проблем в ваших отношениях обычно исходит из общего видения. Когда вы знаете, как вы хотите себя чувствовать, каковы должны выглядеть ваши отношения и над чем вы работаете (и ваш партнер разделяет это видение), гораздо легче перестроиться во времена разногласий или когда жизнь бросает вам вызов.

Как зажечь общее видение

Важно получить некоторое представление о том, чего вы оба хотите и как вы хотите вместе двигаться вперед, вместо того, чтобы постоянно перефразировать и переживать то, чего вы не хотите!

Что действительно интересно, так это то, что, хотя у вас могут быть одни и те же основные чувства, ваше понимание того, что они значат для вас, скорее всего, будет совершенно другим.

Вот почему недостаточно поделиться своими основными чувствами. Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений, вам необходимо понять, что каждое основное чувство означает для вас обоих. Ощущение связи с партнером может означать получение удовольствия от сексуальной связи.

Часто мы полностью зацикливаемся на том, как наш партнер нарушает что-то важное для нас или идет против того, что мы хотим испытать. Однако то, что мы обычно не принимаем и не осознаем, - это то, что мы сами часто наносим такой же ущерб нашим отношениям.

Когда вы четко понимаете, как вы хотите чувствовать себя в долгосрочной перспективе, и у вас есть компас (целенаправленное действие), гораздо легче почувствовать мотивацию двигаться вперед и стать лучшей версией себя.