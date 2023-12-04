Сантехники будут без работы: чем прочистить засор в раковине

Специалисты назвали лучшее бытовое чистящее средство, когда дело доходит до прочистки стоков.

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Чем прочистить засор в раковине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Засорение канализации на кухне и в ванной часто может быть серьезной проблемой, но эксперты поделились домашним рецептами очистки канализации.

Эксперты по сантехнике говорят, что прочистить канализацию с помощью средств, найденных в доме, пишет Express.

Специалисты уверяют, что сода - лучшее бытовое чистящее средство, когда дело доходит до прочистки стоков.

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Небольшой кислотности пищевой соды достаточно, чтобы разрушить отложения, не вызывая коррозии труб. Кроме того, его щелочной порошок растворяет органические вещества, которые могут застрять в бытовых стоках.

"Самодельный очиститель канализации" можно сделать, смешав пищевую соду с лимоном или белым уксусом", - говорит эксперт.

Это домашнее средство не только растворит наросты, но и оставит после себя легкий лимонный аромат. Для этого понадобится полстакана пищевой соды, полстакана лимонного сока и кипяток.

Вылейте пищевую соду в забитую канализацию, а затем лимонный сок. Заглушите слив и оставьте смесь в трубах на один час. В завершение залейте кипятком.

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