Сантехники будут без работы: чем прочистить засор в раковине

Засорение канализации на кухне и в ванной часто может быть серьезной проблемой, но эксперты поделились домашним рецептами очистки канализации.
Эксперты по сантехнике говорят, что прочистить канализацию с помощью средств, найденных в доме, пишет Express.
Специалисты уверяют, что сода - лучшее бытовое чистящее средство, когда дело доходит до прочистки стоков.
Небольшой кислотности пищевой соды достаточно, чтобы разрушить отложения, не вызывая коррозии труб. Кроме того, его щелочной порошок растворяет органические вещества, которые могут застрять в бытовых стоках.
"Самодельный очиститель канализации" можно сделать, смешав пищевую соду с лимоном или белым уксусом", - говорит эксперт.
Это домашнее средство не только растворит наросты, но и оставит после себя легкий лимонный аромат. Для этого понадобится полстакана пищевой соды, полстакана лимонного сока и кипяток.
Вылейте пищевую соду в забитую канализацию, а затем лимонный сок. Заглушите слив и оставьте смесь в трубах на один час. В завершение залейте кипятком.
Вам может быть интересно:
- Даже снимать не нужно: как заточить нож в блендере яичной скорлупой
- Без антижиров и химии: как удалить липкий жир на кухне
- Как отличить настоящую сметану от подделки: на что смотреть и как проверить