Что будет, если съесть сырое мясо: что происходит с оганизмом человека

Что будет, если съесть немного сырое мясо - известно, что такие продукты несут опасность для организма человека.

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Что будет, если съесть не готовую свинину / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Что будет если съесть сырое мясо из пельменя - большинство людей не знает, что не все можно пробовать сырым. Иногда, даже если вы попробуете что-нибудь сырое, могут быть плохие последствия. В списке опасных продуктов - сырой фарш, особенно магазинный.

Что будет, если съесть сырое мясо свинины

Сырое мясо, как известно, содержит бактерии и микробы, которые могут привести к тяжелому отравлению или инфекции. Часто в фарше могут быть гельминты. Поэтому, чтобы обеззаразить мясо нужно термически его обработать - более 25 минут на среднем огне.

Однако, если вы готовите фарш собственноручно - это другое дело, ведь вы сами контролируете свежесть мяса и его ингредиенты. Но стоит помнить, что пробовать котлеты на соль до жарки не обязательно. Если после жарки котлеты будут соленые, то можно будет просто посолить их уже в тарелке, а человеческий организм, после отравления сырым мясом, труднее восстановить.

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Чем можно заболеть, если съесть сырое мясо

Недоваренное мясо курицы или свиньи может содержать вредные бактерии, такие как кишечная палочка, сальмонелла и иерсиния. Если такие инфекции будут в мясе, то вы имеете риск испытывать тошноту, диарею, спазмы в желудке, рвоту и даже лихорадку.

Бывают случаи, когда человек после употребления сырого мяса чувствует себя хорошо. Однако, стоит знать, что такие бактерии могут проявить себя не сразу, а вплоть до 24 часов. Плохое самочувствие может длиться много дней, в зависимости от типа инфицирования.

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