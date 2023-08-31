УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Когда котлеты уже надоели: что приготовить из фарша на сковороде и в духовке

Сергей Кущ
31 августа 2023, 09:14 обновлено 31 августа, 09:14
35
Фарш – это настоящая находка для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть
Что приготовить из фарша
Что приготовить из фарша / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Фарш – это универсальный продукт, который может стать основой для множества вкусных и разнообразных блюд. В жизни практически каждого наступает момент, когда уже просто не знаешь что приготовить из фарша. Мы поделимся с вами несколькими интересными рецептами.

Кстати, всего один ингредиент, о котором мы часто забываем, сможет выполнить сразу две полезные функции. Мы расскажем, зачем добавлять картошку в фарш для котлет: гениальная хитрость опытных хозяек.

Что можно приготовить из фарша на сковороде?

  • Фарш с овощами. Обжарьте фарш с нарезанными луком, морковью, перцем и другими овощами. Это можно использовать в качестве начинки для тарталеток, пирожков или заполнения бургеров.
  • Мясной соус для пасты. Поджарьте фарш с луком, добавьте томатный соус, специи и травы. Получится отличное мясное основание для пасты.
  • Фарш с рисом. Обжарьте фарш с луком и приготовьте рис. Затем соедините фарш и рис на сковороде, добавьте специи и приправы.
  • Фаршированные блинчики или омлет. Сделайте блинчики или омлет, начините их фаршем и затем обжарьте на сковороде.
  • Фаршированные овощи. Фаршируйте помидоры, болгарский перец, кабачки или грибы приготовленным фаршем и обжарьте их на сковороде.
  • Котлеты "По-киевски". Сделайте лепешки из фарша, положите в центр масло и сверните в рулетики. Обжаривайте на сковороде до золотистой корки.
  • Фаршированные перцы. Выньте семена из болгарского перца, наполните фаршем, приготовьте на сковороде с томатным соусом.

видео дня

Что приготовить из фарша в духовке?

  • Запеченные котлеты. Сформируйте котлеты из фарша, обваляйте их в муке или сухарях, выложите на противень и запекайте в духовке.
  • Фарш в слоеном тесте. Начините слоеное тесто фаршем, добавьте овощи, сыр или другие начинки, и запекайте до золотистой корки.
  • Фаршированные кабачки или баклажаны. Выньте мякоть из кабачков или баклажанов, наполните фаршем, приправами и запекайте до мягкости.
  • Фаршированная рыба или курица. Наполните рыбу или куриную грудку фаршем, добавьте ароматные травы, цитрусовые или овощи, и запекайте в духовке.
  • Мясные кексы. Выложите фарш в формы для кексов и запекайте в духовке. Это удобное блюдо для перекусов или завтрака.
  • Фаршированные грибы. Наполните шляпки грибов фаршем и запекайте в духовке с сыром.
  • Мясные кнели. Сформируйте из фарша небольшие клецки, выложите на противень и запекайте до золотистой корки.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
фарш интересные новости
Реклама

Главное за день

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

09:24 Украина
Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

06:47 Украина
Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

03:30 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:24

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

09:14

Когда котлеты уже надоели: что приготовить из фарша на сковороде и в духовке

09:12

Гороскоп на завтра 1 сентября 2023: Близнецам - денежные потери, Ракам нужен отдых

08:59

"Считаю себя более компетентным": Гиркин из СИЗО решил "подвинуть" Путина с поста президента

08:52

Новая почта уплатила 5 млрд грн налогов за полгодаФото

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеОтключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зиме
08:51

Имел ли право полицейский расстрелять мужчину в Днепремнение

08:37

Повреждены два Ил-76: в Сети показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове

08:15

Украинец отсудил у ПриватБанка десяток тысяч гривен: что произошло и почему

07:59

Какой сегодня праздник 31 августа: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
07:47

Атака дронов на аэродром в Пскове: в ISW рассказали, почему не сработала ПВО

06:47

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

06:30

Когда лучше тренироваться, чтобы похудеть: известная фитнес-тренер назвала "золотое" времяВидео

06:28

Когда Кремль пойдёт на мобилизацию?мнение

05:30

Как почистить и освежить ковер в домашних условиях: 5 самых эффективных способов

04:30

"Крым станет ловушкой": Жданов спрогнозировал сроки освобождения полуострова

03:30

Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

03:05

"Помогите раздеть Дашу": Владимир Дантес дал фанатам необычное задание

02:35

"Самолеты уничтожены": эксперт объяснил, чем и как били по псковскому аэродрому

02:05

Что нельзя делать в Германии: 5 запретов, о которых важно знать

01:35

Эксперт-энергетик пояснил, стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов

Реклама
30 августа, среда
23:58

"Ударов будет много": у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России

23:45

Долгожданная премьера: топ-4 факта о европейском, 13-ом сезоне Голосу країни

23:41

Серга назвал украинскую певицу, которая отказалась приехать на фронтВидео

23:18

Впервые за 10 лет: 1+1 Украина покажет ответный матч Лиги конференций

23:09

Звезда "Универа" и путинистка Кожевникова беременна в четвертый раз

22:57

Почему мужчина теряет интерес к женщине: рабочие способы этого избежать

22:47

Максим Галкин высмеял "отСоседова", который "похоронил" его карьеруВидео

22:35

В авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов - УП

22:22

Украина уничтожила или повредила 24 русских самолета в РФ Крыму и Беларуси - СМИ

22:06

Танки Leopard, радар TRML-4D, дроны: Украина получила мощную помощь от Германии

21:58

Россия готовила масштабный удар ракетами по Украине заранее - ВСУ

21:54

В Украине подорожал продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка

21:17

Изменят тактику: в ВСУ сказали, как РФ может обстреливать Украину осенью и зимой

21:10

Молодой артист ошеломил сеть украиноязычным кавером на мегахит Тины КарольВидео

20:30

"России удастся призвать 450 тысяч человек": полковник о возможных изменениях на фронте

19:44

"Какое-то приторное и ни о чем": Демин раскрыл подробности конфликта с Билык

19:39

Загадка сладкого перца: почему его называют именно болгарским

19:27

Данилов рассказал, наберут ли в войска единомоментно 300 тысяч человек

19:12

Почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вгору": ответ Авраменко

19:12

Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года

Реклама
19:10

Возгорания в Пскове не на шутку взбудоражили россиянмнение

18:54

Камалия с мужем кулаками выясняли отношения на публике

18:51

Скандал со спектаклем "Ленкома" в Израиле: испуганные россияне объяснились

18:39

"Аварийное состояние": эксперт рассказал, готовиться ли украинцам к блэкауту осенью

18:33

Квиткова стала неадекватной, когда приехал мужчина: пострадавшая в лакшери-ДТП дала комментарий

18:20

Невероятное мороженое из арбузного сока: рецепт, который сводит с ума

18:06

В Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро

18:01

Фитнес-тренер плюнул в ветерана: скандального блогера задержали, выплыли интересные детали

17:58

В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грнФото реклама

17:27

Убьет машину капитально или пронесет: что будет, если 10 лет не менять антифриз

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять