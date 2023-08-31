Когда котлеты уже надоели: что приготовить из фарша на сковороде и в духовке

Фарш – это настоящая находка для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть
Фарш – это универсальный продукт, который может стать основой для множества вкусных и разнообразных блюд. В жизни практически каждого наступает момент, когда уже просто не знаешь что приготовить из фарша. Мы поделимся с вами несколькими интересными рецептами.
Кстати, всего один ингредиент, о котором мы часто забываем, сможет выполнить сразу две полезные функции. Мы расскажем, зачем добавлять картошку в фарш для котлет: гениальная хитрость опытных хозяек.
Что можно приготовить из фарша на сковороде?
- Фарш с овощами. Обжарьте фарш с нарезанными луком, морковью, перцем и другими овощами. Это можно использовать в качестве начинки для тарталеток, пирожков или заполнения бургеров.
- Мясной соус для пасты. Поджарьте фарш с луком, добавьте томатный соус, специи и травы. Получится отличное мясное основание для пасты.
- Фарш с рисом. Обжарьте фарш с луком и приготовьте рис. Затем соедините фарш и рис на сковороде, добавьте специи и приправы.
- Фаршированные блинчики или омлет. Сделайте блинчики или омлет, начините их фаршем и затем обжарьте на сковороде.
- Фаршированные овощи. Фаршируйте помидоры, болгарский перец, кабачки или грибы приготовленным фаршем и обжарьте их на сковороде.
- Котлеты "По-киевски". Сделайте лепешки из фарша, положите в центр масло и сверните в рулетики. Обжаривайте на сковороде до золотистой корки.
- Фаршированные перцы. Выньте семена из болгарского перца, наполните фаршем, приготовьте на сковороде с томатным соусом.
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Что приготовить из фарша в духовке?
- Запеченные котлеты. Сформируйте котлеты из фарша, обваляйте их в муке или сухарях, выложите на противень и запекайте в духовке.
- Фарш в слоеном тесте. Начините слоеное тесто фаршем, добавьте овощи, сыр или другие начинки, и запекайте до золотистой корки.
- Фаршированные кабачки или баклажаны. Выньте мякоть из кабачков или баклажанов, наполните фаршем, приправами и запекайте до мягкости.
- Фаршированная рыба или курица. Наполните рыбу или куриную грудку фаршем, добавьте ароматные травы, цитрусовые или овощи, и запекайте в духовке.
- Мясные кексы. Выложите фарш в формы для кексов и запекайте в духовке. Это удобное блюдо для перекусов или завтрака.
- Фаршированные грибы. Наполните шляпки грибов фаршем и запекайте в духовке с сыром.
- Мясные кнели. Сформируйте из фарша небольшие клецки, выложите на противень и запекайте до золотистой корки.
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