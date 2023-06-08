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Сокровище хозяек: зачем в СССР десятками собирали пластиковые пакеты и использовали повторно

Мария Тупик
8 июня 2023, 20:58 обновлено 8 июня, 21:09
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Пакеты были настоящей роскошью для советских хозяек, потому они их мыли и использовали повторно.
Куда повторно использовать пакет
Куда повторно использовать пакет / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот youtube

Несмотря на то, что мы изо всех сил пытаемся перейти от пластиковых пакетов к многоразовым, в советское время хозяйки их собирали десятками. Расскажем пять удивительных способов повторного использования старых пластиковых пакетов.

Интересно, что 1959 года поставлялась и использовалась в СССР пакеты, где их обычно называли - пирамидками или треугольниками.

Пакеты были настоящей роскошью для советских хозяек, потому они их повторно мыли и использовали.

Полиэтиленовые пакеты на кухне

У хозяек в СССР всегда было все красиво на кухне. Для чистки овощей и фруктов они использовали полиэтиленовый пакет. Просто положите один под ваши фрукты и овощи, когда будете их чистить. Далее выбрасывали очистки в мусор и повторно использовали этот пакет.

Удивительная вещь для сада

Если вы любите садоводство, возможно, вы захотите сохранить полиэтиленовый пакет. Потому что так делали наши бабушки в СССР. Когда стояли на коленях в саду, всегда их защищали. Просто вязали полиэтиленовый пакет на колено.

Пластиковые перчатки

Всякий раз, когда вам нужно прикоснуться к чему-то неприятному или грязному, вам нужна небольшая защита для ваших рук. Раньше перчатки не так уж и можно было найти, а старые полиэтиленовые пакеты могут сделать именно это. Грязный пакет можно выбросить, а ваши руки всегда будут чистыми.

Зачем пакеты одевали на обувь

Дожди и грязь в СССР были всегда, как и сейчас. Наши бабушки всегда убирали в доме, и чистота в жилище была их залогом успеха. Во время дождя они всегда одевали на обувь старые пакеты, чтобы не принести грязь в дом. Потом мыли и использовали повторно.

Наполнитель для растений

Поскольку пластиковые пакеты были довольно дорогими, хозяйки их использовали даже для посадки семян. Просто помещали его в горшок или тазик, добавляли землю и сажали семена.

Смотрите видео о том, как в Украине исчезают пакеты из супермаркетов:

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