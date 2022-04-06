Статус беженца для украинцев в Швейцарии: как попасть в страну и на что рассчитывать

Как принимает беженцев Швейцария и что нужно сделать, чтобы иметь доступ у рынку труда.
Нейтральная Швейцария впервые за всю историю предоставляет возможность украинским беженцам попасть в страну по специальной программе S.
О том, как принимает переселенцев из Украины Швеция, читайте в материале: Швеция принимает украинских беженцев: правила въезда, условия, полезная информация.
- Как попасть в Швейцарию
- По прибытии в Швейцарию
- На что можно рассчитывать в Швейцарии
- Полезная информация
Как попасть в Швейцарию
Пр и пересечении границы Швейцарии гражданам украины необходимо предоставить биометрический паспорт.
В случае его отсутствия все равно можно въехать в страну, если нет весомых причин для отказа. При отсутствии проездного документа необходимо подтвердить, что вы покинули страну в результате военных действий.
Важно: для пересечения границы не требуются справки о вакцинации от Covid или перенесенной болезни.
Из Польши в Швейцарию можно добраться авиасообщением в Берн, Базель, Цюрих и Женеву. Также можно доехать на поездке с несколькими пересадками.
Из Румынии попасть в Швейцарию можно на самолете, автобусом через Плоешти и поездом с несколькими пересадками.
Из Венгрии курсируют самолеты в Базель, Женеву и Цюрих. Есть прямой поезд с вокзала Будапешта. Время в дороге займет около 12 часов.
По прибытии в Швейцарию
Украинским беженцам необходимо встать на учет в Федеральном центре убежища. Такие центры действуют в:
Западная Швейцария: Rue de l’Hôpital 60, 2017 Боудри. Телефон: +41 58 465 03 03.
Берн: Morillonstrasse 75, 3007 Берн. Телефон: +41 58 465 75 80.
Северо-Западная Швейцария: Freiburgerstrasse 50, 4057 Basel. Телефон: +41 58 482 12 82.
Центральная Швейцария и Тичино: Via Milano 23, 6830 Чиассо. Телефон: +41 58 466 70 10.
Восточная Швейцария: Bleichemühlistrasse 6, 9450 Altstätten. Телефон: +41 58 480 49 50.
Цюрих: Duttweilerstrasse 11, 8005 Curych. Телефон: +41 58 480 14 80.
На что можно рассчитывать в Швейцарии
Государство открывает программу приема украинских беженцев, которая предоставляет право проживания в стране 1 год с возможностью продления до тех пор, пока будет длиться война. Если через пять лет война не закончится, можно получить разрешение на постоянное проживание.
Статус S дает право на работу и получение образования для детей. Доступ к рынку труда будет открыт сразу же после регистрации. Социальная помощь может составлять до 1500 франков в месяц на человека.
Полезная информация
Информацию о работе Федеральных центров убежищ можно найти тут.
Подробнее о центрах помощи временно перемещенным гражданам Украины читайте тут.
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