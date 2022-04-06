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Статус беженца для украинцев в Швейцарии: как попасть в страну и на что рассчитывать

6 апреля 2022, 11:39

Как принимает беженцев Швейцария и что нужно сделать, чтобы иметь доступ у рынку труда.

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Статус беженца в Швейцарии для украинцев 2022 / depositphotos.com/

Нейтральная Швейцария впервые за всю историю предоставляет возможность украинским беженцам попасть в страну по специальной программе S.

О том, как принимает переселенцев из Украины Швеция, читайте в материале: Швеция принимает украинских беженцев: правила въезда, условия, полезная информация.

Как попасть в Швейцарию

Пр и пересечении границы Швейцарии гражданам украины необходимо предоставить биометрический паспорт.

В случае его отсутствия все равно можно въехать в страну, если нет весомых причин для отказа. При отсутствии проездного документа необходимо подтвердить, что вы покинули страну в результате военных действий.

Важно: для пересечения границы не требуются справки о вакцинации от Covid или перенесенной болезни.

Из Польши в Швейцарию можно добраться авиасообщением в Берн, Базель, Цюрих и Женеву. Также можно доехать на поездке с несколькими пересадками.

Из Румынии попасть в Швейцарию можно на самолете, автобусом через Плоешти и поездом с несколькими пересадками.

Из Венгрии курсируют самолеты в Базель, Женеву и Цюрих. Есть прямой поезд с вокзала Будапешта. Время в дороге займет около 12 часов.

По прибытии в Швейцарию

Украинским беженцам необходимо встать на учет в Федеральном центре убежища. Такие центры действуют в:

Западная Швейцария: Rue de l’Hôpital 60, 2017 Боудри. Телефон: +41 58 465 03 03.

Берн: Morillonstrasse 75, 3007 Берн. Телефон: +41 58 465 75 80.

Северо-Западная Швейцария: Freiburgerstrasse 50, 4057 Basel. Телефон: +41 58 482 12 82.

Центральная Швейцария и Тичино: Via Milano 23, 6830 Чиассо. Телефон: +41 58 466 70 10.

Восточная Швейцария: Bleichemühlistrasse 6, 9450 Altstätten. Телефон: +41 58 480 49 50.

Цюрих: Duttweilerstrasse 11, 8005 Curych. Телефон: +41 58 480 14 80.

На что можно рассчитывать в Швейцарии

Государство открывает программу приема украинских беженцев, которая предоставляет право проживания в стране 1 год с возможностью продления до тех пор, пока будет длиться война. Если через пять лет война не закончится, можно получить разрешение на постоянное проживание.

Статус S дает право на работу и получение образования для детей. Доступ к рынку труда будет открыт сразу же после регистрации. Социальная помощь может составлять до 1500 франков в месяц на человека.

Полезная информация

Информацию о работе Федеральных центров убежищ можно найти тут.

Подробнее о центрах помощи временно перемещенным гражданам Украины читайте тут.

Украинцы в Швейцарии.

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