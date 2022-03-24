Статус беженца в Испании для украинцев: как страна принимает людей – помощь и полезные контакты

Статус беженца в Испании для украинцев 2022 / ua.depositphotos.com

Война в Украине заставила покинуть свои дома более 3,6 миллионов граждан. Испания – одна из стран Европы, которая предоставляет убежище украинским семьям. Что дает статус беженца в Испании, разобрался Главред.

О том, как принимает украинце Германия, читайте в материале: Помощь беженцам из Украины в Германии: как добраться и на что можно рассчитывать.

Как попасть в Испанию

На данный момент добраться в Испанию можно только с территории стран Евросоюза на автобусе или поезде. Спросить совета можно у волонтеров, которые помогают украинским беженцам. Они распишут оптимальный маршрут. Проезд практически во всех видах транспорта при предъявлении паспорта гражданина Украины будет бесплатным.

Если вас попросят пройти тест на Covid, его можно сделать бесплатно в специальном пункте для украинских беженцев.

Важно: обращайтесь за помощью только в волонтерские палатки. Участились случаи мошенничества и торговлей людьми. Чтобы обезопасить себя, никому не давайте свои личные документы и не сообщайте личную информацию малознакомым людям. Не садитесь в машину к незнакомцам одни или с ребенком.

Документы для въезда в Испанию

На территорию Испании можно попасть при наличии действительного биометрического паспорта. Если его нет, нужно обращаться в ближайшее консульство страны в которой находитесь, там рассмотрят дело и предоставят разрешение.

Для ребенка необходимо иметь свидетельство о рождении и документы, которые подтверждают ваше родство.

Жилье в Испании

Местные жители готовы бесплатно предоставлять свое жилье для украинцев, которые бегут от боевых действий. На данный момент в Укриане действуют сайты, которые помогают украинцам найти воеменное жилье в странах Евросоюза:

Прихисток;

EU4UA;

Ukraine Shelter;

Shelter for Ukraine.

С 14 марта документы для оформления временной защиты принимаются в Мадриде и Аликанте.

Важно: для подачи документов в Мадриде необходима предварительная запись по телефону +34 910 474 444. Операторы говорят по-украински.

Как пересечь границу с животными

Для того, чтобы попасть в Испанию с животными нужно в первой стране прибытия оформить питомцам международный ветеринарный паспорт и чип.

В Испании животное можно временно сдать в приют, если в вашем жилье нельзя поселяться животными. Найти приют можно по запросу fundacion de ayuda animales + город.

Поддержка украинцев в Испании – полезные контакты

Координация помощи украинцам – Ukrhelp.

Помощь украинцам в Испании - ucranianos.es.

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