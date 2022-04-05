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Статус беженца в Португалии для украинцев 2022: как оформить ВНЖ и на что можно рассчитывать

5 апреля 2022, 11:28

Португалия предоставляет украинским переселенцам право проживания и доступа к услугам на один год в возможностью продления.

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Португалия принимает украинских беженцев 2022 / depositphotos.com/

Португалия принимает украинских беженцев по программе защиты, одобренной Европейским Союзом. Страна предоставляет вид на жительство на один год с возможностью продления.

О том, как принимает беженцев из Украины Ирландия, читайте в материале: Ирландия принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и куда обращаться за помощью.

Как попасть в Португалию украинским беженцам

Для пересечения границы Португалии украинцам можно представить любые документы, которые смогут подтвердить личность:

  • биометрический и обычный паспорт;
  • внутренний паспорт гражданина Украины;
  • детям – свидетельство о рождении.

Добраться из Польши или Румынии можно бесплатно авиакомпанией TAP, с Испании перевозчиком Португальская железная дорога.

Также попасть в страну можно с помощью специальных гуманитарных рейсов, которые координируются правительством Португалии. Подробную информацию можно узнать тут.

Важно: при пересечении границы наземным трансопортом желательно иметь документы, подтверждающие вакцинацию от Covid или справку о том, что перенесли болезнь. При пересечении границы авиатранспортом необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, не ранее чем за 72 часа до прибытия или результаты негативного антиген-теста, проведенного не ранее чем за 24 часа до въезда.

Что делать по прибытии в страну

Находясь в Португалии, необходимо обращаться в Центр поддержки украинцев. В Лисабоне он находится по адресу Casa do Tinoni (Servico Municipal de Protecao Civil de Lisboa – Rua Cardeal Saraiva, 1070-045 Lisboa).Телефон: +351 800 910 111.

Для получения социальной помощи необходимо обращаться в Службу по вопросам иностранцев с прошением о предоставлении статуса временной защиты. После оформления вида на жительство и получения номера социального страхования NISS, украинцы имеют право обратиться в Социальную службу с заявлением про оформление помощи. Больше информации о механизмах начисления помощи тут.

Важно: получение одноразовой материальной помощи по прибытию в страну не предусмотрено.

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Полезная информация

Пункты приема беженцев:

  • Лиссабон: Rua Álvaro Coutinho, 14, 1150 – 025 Lisboa
  • Фару: Loja do Cidadão, Mercado Municipal, 1.º Piso, Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000-151 Faro
  • Порту: Av. de França, 316, Edifício Capitólio, 4050-276 Порто.

Украинцы в Португалии – диаспора в стране.

Украинцы Португалии.

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