Терапевты рассказали, как "полечить" и распознать токсичные отношения

Партнер - это тот, на кого вы можете положиться. В отсутствие доверия все это невозможно. / Pixabay

Границу между здоровыми и нездоровыми отношениями можно быстро пересечь, и ее может быть трудно идентифицировать даже по признакам, которые могут показаться очевидными для других.

Вот как распознать семь признаков токсичных или оскорбительных отношений и как с ними бороться здоровыми и безопасными способами.

1. Недоверие

Партнер - это тот, на кого вы можете положиться. В отсутствие доверия все это невозможно.

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"Когда я вижу людей, состоящих в основном в здоровых отношениях, у них есть уверенность в стабильности их отношений", - говорит Джени Вудфин, терапевт из США.

2. Враждебное общение

По словам Камила Льюиса, терапевта из Южной Калифорнии, к открытым формам враждебного общения относятся:

Крики

Обзывания или другие обидные фразы

Бросание и ломание вещей

Использование своего тела для физического запугивания или насилия

По словам Вудфина, к более тонким признакам враждебного общения относятся:

Бесшумное третирование

Использование "вы-заявлений" или обвинений

Постоянные перебивания

Враждебное общение может вызвать напряжение и усугубить недоверие между партнерами. Здоровые отношения полагаются на открытое общение, прекращение конфликта до того, как все станет слишком жарко.

"Открытое общение дает возможность оказывать и получать поддержку между партнерами", - говорит Сабрина Романофф, психиатр, клинический психолог из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

3. Контроль поведения

Ваш партнер не имеет права контролировать ваши действия или убеждения. По словам Вудфина, одно контролирующее поведение, на которое следует обратить внимание, - это угроза потери чего-то, например финансовой стабильности, времени с детьми или товарищеских отношений.

"Эти угрозы вселяют страх во многих людей, и я считаю, что это причины, по которым многие, многие люди остаются в нездоровых, несчастливых отношениях, даже когда желают их разрыва", - говорит она.

Другие признаки контролирующего поведения включают:

Вам говорят, что правильно

Угрожают

Хотят знать малейшие факты

Пытаются управлять деньгами

Уединение от близких или постоянное присутствие, когда вы с другими

Требование доступа к вашим личным устройствам, таким как учетные записи телефона или электронной почты

4. Частая ложь

"Ложь - какой бы незначительной она ни была - со временем подрывает доверие", - говорит Романофф.

Когда партнер лжет вам, это означает, что он не уважает вас как партнера, который заслуживает честности и заботы.

"Ложь партнеру означает, что он верен себе, а не отношениям", - говорит Вудфин.

5. Все брать, не отдавать

Если ваши отношения постоянно вращаются вокруг того, что делает вашего партнера счастливым, и игнорируют ваши потребности, это может быть признаком токсичности.

"Быть ​​внимательным к партнеру - это одно, но если вы обнаружите, что часто говорите себе "нет", чтобы сказать ему "да", возможно, вам стоит подумать об установлении некоторых границ", - говорит Льюис. "Если они игнорируют, умаляют или разрушают ваши границы, это также может быть признаком токсичных отношений".

По словам Вудфина, к признакам односторонних отношений относятся:

Всегда быть первым, кто напишет

Большие промежутки между отправкой сообщения и получением ответа

Прерывистые разговоры

Постоянно просите партнера изменить свое поведение

Имеете существенно неравное разделение труда, ответственности или вклада в отношения или домашнее хозяйство

6. Вы чувствуете себя опустошенным

Вспомните, когда в последний раз вы что-то делали для себя, проводили время - даже виртуально - с любимым человеком или крепко спали.

"Полезно изучить, как пострадали ваши связи вне отношений и с самим собой", - говорит Романофф.

"Обычно заботой о себе и самоопределением приоритетов пренебрегают. Время и умственная энергия в токсичных отношениях часто будет тратиться на другого человека - прямо или косвенно из-за непрекращающихся разногласий и раздоров".

Попробуйте направить часть своей энергии на то, чтобы позаботиться о себе, и посмотрите, как отреагирует ваш партнер. Если их ответ отрицательный, это сигнализирует о токсичных чертах в отношениях.

7. Вы оправдываете их поведение

Часто ли вы вынуждены защищать своего партнера?

Хотя легко отказаться от позиции "вы не знаете его, как я", сторонний взгляд со стороны кого-то, кто любит вас - например, друга или члена семьи, которому вы доверяете, - может четко увидеть отрицательные характеристики, в которых сложно признать себя.

Сможете ли вы исправить токсичные отношения?

Можно исправить токсичные отношения в в определенных случаях - и когда каждый партнер стремится. Отношения должны стать здоровыми и взаимовыгодными для продолжения любого потенциала. По возможности, встреча с консультантом - отличный шаг.