Зачем замораживать трусы - вот что с ними произойдет

Нижнее белье – важная часть гардероба каждого человека, уход за ним должен быть тщательным, чтобы сохранить изделия подольше. Давайте же разберемся - зачем замораживать трусы.
Зачем замораживать трусы
Охлаждение трусов в морозилке помогает сохранить форму изделий на долго, так как ткань от низкой температуры становится более прочной и такая манипуляция обезопасит от быстрого растягивания.
Как легко отстирать трусы
Если на вашем нижнем белье есть сильные загрязнения, то в помощь придет морозильная камера: поместите туда трусы на некоторое время, а затем начинайте стирку. Результат вас точно удивит.
Чем можно дезинфицировать белье
Самая главная польза от замораживания трусов – уничтожение на них микробов под воздействием низкой температуры. В морозильной камере погибает патогенная микрофлора, если держать там нижнее белье не менее 2 часов.
Что такое трусы?
Трусы - разновидность мужского и женского нательного белья. Традиционные трусы закрывают нижнюю часть торса и верхнюю часть ног и бедер, сообщает "Википедия".
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