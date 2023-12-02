Завянет и осыпется: эксперты назвали 3 места, куда нельзя ставить елку

Эксперты говорят, что при размещении новогоднего дерева нужно придерживаться определенных правил.

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Где нельзя ставить елку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Близится Новый год 2024 и каждый из нас хочет, чтобы новогодня елка простояла как можно дольше.

Джон Лоулесс из компании BestHeating, специализирующейся на отоплении и Димер Касс из Fantastic Gardeners рассказали о том, где нельзя ставить елку, пишет Huffpost.

Избегайте источников тепла

Эксперты говорят, что размещение новогоднего дерева рядом с источником тепла является большой ошибкой и приведет к тому, что дерево высохнет, будет выглядеть увядшим и сбрасывать свою хвою.

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"Рождественская елка должна занимать центральное место, но всегда избегайте размещения рядом с источниками тепла, такими как радиаторы и камины. В доме с подогревом полов попробуйте выключить его в зоне с вашим деревом. Если вы не можете избежать теплого места, убедитесь, что подставка или коробка постоянно наполнены водой, так как рождественская елка использует до двух литров воды в день", - пояснил Джон Лоулесс.

Найдите темный угол

Найти лучшее место для рождественской елки может быть непросто, особенно с небольшим пространством , и лучшее место часто находится в углу комнаты, если пространство ограничено, таким образом, оно спрятано в стороне и не подвержено риску быть опрокинутым.

Тем не менее, вы должны убедиться, что ваш уютный уголок получает много естественного солнечного света, иначе вы можете получить елку без игл на Рождество.

Главное, чтобы было сухо

Помимо положения рождественской елки, многие забывают об условиях, необходимых дереву, чтобы выжить, а в вашей гостиной, вероятно, суше, чем хотелось бы.

"Если воздух слишком сухой, это приведет к увяданию дерева, и в этом случае используйте увлажнитель воздуха, чтобы добавить влаги в воздух и помочь вашей рождественской елке оставаться живой и свежей до конца праздничного сезона", - подытожил эксперт.

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