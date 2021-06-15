Зеленский в тренде или нет: эксперт оценила необычный дизайн кабинета в ОП

Кабинет, в котором засняли Владимира Зеленского, отвечает трендам, полагает эксперт / УНИАН

Дизайнер интерьеров Анастасия Витренко прокомментировала внешний вид кабинета, в котором украинского лидера Владимира Зеленского заснял фотожурналист Ефрем Лукацкий.

В кабинете есть вертикальное озеленение, дерево, это говорит о том, что помещение оформлено в стиле эко-дизайн, который стал особенно популярным после начала пандемии коронавируса COVID-19, рассказала эксперт в эфире программы Твій День.

По ее словам, кабинет полностью отвечает трендам. Собеседница добавила, что неоновая надпись "Центр дії президента" является элементом другого стиля – лофт.

"...С точки зрения дизайна, я считаю, что он современный, потому что я вижу вертикальное озеленение, вижу дерево – это все говорит о том, что Офис президента сделан в эко-дизайне ...вертикальное озеленение хорошо поддерживает широкоформатный керамогранит в виде камня. Поэтому, в принципе, я могу четко сказать, что это помещение… полностью соответствует трендам...", – сказала Витренко.

Журналисты также узнали, что необычная комната – это переговорная в Офисе президента, и она находится на киевской ул. Банковая.

Дизайнер полагает, что кабинет, в котором засняли президента, отвечает трендам / Скриншот с facebook.com/efrem.lukatsky

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Ранее сообщалось, что в Офисе президента Владимир Зеленский дал интервью иностранным СМИ в кабинете, в котором стены были украшены искусственными растениями.

Справка. Владимир Зеленский официально стал президентом 20 мая 2019 года. После прихода Зеленского к власти Администрацию президента переименовали в Офис президента. Офис президента находится по адресу ул. Банковая, 11.