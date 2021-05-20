У Путина отреагировали на вышиванку Зеленского

Мария Захарова отреагировала на вышиванку Зеленского / Reuters

Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова "поблагодарила" Президента Украины Владимира Зеленского, который во Всемирный день вышиванки "надел русскую косоворотку", написала на на своей странице в Facebook.

"Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке бесценно", — заявила спикер российского МИД.

Захарова вспомнила культуролога и филолога Дмитрия Лихачева, который "считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону".

"Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. Держитесь там. Сейчас начнётся", — добавила Захарова.