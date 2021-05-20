У Путина отреагировали на вышиванку Зеленского

Захарова вспомнила культуролога и филолога Дмитрия Лихачева, который "считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону".
Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова "поблагодарила" Президента Украины Владимира Зеленского, который во Всемирный день вышиванки "надел русскую косоворотку", написала на на своей странице в Facebook.
"Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке бесценно", — заявила спикер российского МИД.
Захарова вспомнила культуролога и филолога Дмитрия Лихачева, который "считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону".
"Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. Держитесь там. Сейчас начнётся", — добавила Захарова.
- Ранее Главред писал о том, что Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram фото с женой Еленой в национальных одеждах и поздравил украинцев с Днем вышиванки.
- В ответ некоторые пользователи сети раскритиковали вышиванки, отметив, что это якобы "русская косоворотка".
Автор: Екатерина Трохимчук