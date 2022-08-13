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Чем обработать землю после сбора урожая: главный секрет

13 августа 2022, 19:54

Землю стоит обновить и обогатить полезными микроэлементами, сделать это нужно до первых холодов.

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Чем обработать землю на огороде после сбора урожая / 1zoom.ru

Август – щедрый летний месяц сбора урожая, радостный месяц для всех огородников. Главред разбирался, чем нужно обработать землю после сбора всех плодов в начале осени, чтобы она радовала своим дарами и в следующем году.

Для того, чтобы огород радовал своим урожаем и в последующие годы, дачники обязательно соблюдают основные правила ухода за почвой после сбора всех плодов. Землю стоит обновить и обогатить полезными микроэлементами, сделать это нужно до первых холодов.

Когда убирать урожай чеснока
Когда убирать урожай чеснока / Фото pixabay.com

Как приготовить смесь для обработки земли

Раствор обязательно должен иметь в своем составе кислоту, которая поможет обеззаразить почву:

  • в специальной емкости смешать 1 литр уксуса и 200 мл перекиси водорода
  • оставить этот раствор на неделю в темном месте для настаивания.

Как использовать смесь уксуса с перекисью

Один стакан раствора нужно развести в ведре чистой воды. Полученным раствором тщательно обработать землю на грядке, а также в теплицах, если таковые у вас имеются. Обработку можно производить как с помощью пульверизатора, так и через обычный полив.

После обработки грунта нужно обязательно тщательно промыть емкость, в которой разводили раствор.

По наблюдениям опытных огородников, обработка грунта такой смесью поможет избавиться от вредителей растений и забыть про надоедливые инфекции, которые могут поражать плоды, корни и ветки.

Как получить огромный урожай картофеля

Как подготовить почву к зиме:

  • убрать с огорода остатки листьев, сорняков, ботвы – их лучше сжечь, особенно в том случае, если имется поражение болезнями либо вредителями
  • снять и просеять верхний слой грунта – это нужно для того, чтобы убрать с земли личинок вредителей будущего урожая, которые живут в верхем слое земли, на глубине до 10 сантиметров. Этот слой рекомендуют убрать лопатой и просеять через сито. Также можно попробовать убрать личинки руками
  • перекопать грядки, если просеиванием нет времени заниматься – таким образом споры грибков, вирусы и личинки окажутся на поверхности земли и их можно будет уничтожить специальными средствами.
  • очистить поверхности теплиц раствором хозяйственного мыла или уксуса, смойте эти растворы проточной водой из шланга, а также тщательно промойте все дорожки, которые имеются у вас на участке.

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