Чем обработать землю после сбора урожая: главный секрет

Землю стоит обновить и обогатить полезными микроэлементами, сделать это нужно до первых холодов.
Август – щедрый летний месяц сбора урожая, радостный месяц для всех огородников. Главред разбирался, чем нужно обработать землю после сбора всех плодов в начале осени, чтобы она радовала своим дарами и в следующем году.
Для того, чтобы огород радовал своим урожаем и в последующие годы, дачники обязательно соблюдают основные правила ухода за почвой после сбора всех плодов. Землю стоит обновить и обогатить полезными микроэлементами, сделать это нужно до первых холодов.
Как приготовить смесь для обработки земли
Раствор обязательно должен иметь в своем составе кислоту, которая поможет обеззаразить почву:
- в специальной емкости смешать 1 литр уксуса и 200 мл перекиси водорода
- оставить этот раствор на неделю в темном месте для настаивания.
Как использовать смесь уксуса с перекисью
Один стакан раствора нужно развести в ведре чистой воды. Полученным раствором тщательно обработать землю на грядке, а также в теплицах, если таковые у вас имеются. Обработку можно производить как с помощью пульверизатора, так и через обычный полив.
После обработки грунта нужно обязательно тщательно промыть емкость, в которой разводили раствор.
По наблюдениям опытных огородников, обработка грунта такой смесью поможет избавиться от вредителей растений и забыть про надоедливые инфекции, которые могут поражать плоды, корни и ветки.
Как подготовить почву к зиме:
- убрать с огорода остатки листьев, сорняков, ботвы – их лучше сжечь, особенно в том случае, если имется поражение болезнями либо вредителями
- снять и просеять верхний слой грунта – это нужно для того, чтобы убрать с земли личинок вредителей будущего урожая, которые живут в верхем слое земли, на глубине до 10 сантиметров. Этот слой рекомендуют убрать лопатой и просеять через сито. Также можно попробовать убрать личинки руками
- перекопать грядки, если просеиванием нет времени заниматься – таким образом споры грибков, вирусы и личинки окажутся на поверхности земли и их можно будет уничтожить специальными средствами.
- очистить поверхности теплиц раствором хозяйственного мыла или уксуса, смойте эти растворы проточной водой из шланга, а также тщательно промойте все дорожки, которые имеются у вас на участке.
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