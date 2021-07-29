Что делать при ДТП в Украине: алгоритм действий в случае аварии

Главред расскажет, что необходимо предпринять в первую очередь и как максимально себя обезопасить
Любой водитель независимо от стажа вождения рискует оказаться участником дорожно-транспортного происшествия. В таком случае самое главное – не поддаваться панике и следовать четко согласно алгоритму.
К сожалению, ДТП на украинских дорогах – явление частое, поэтому знать план действий в случае аварии необходимо всем участникам дорожного движения, как и водителями, так и пешеходам. Эти шаги могут не только спасти чью-то жизнь, но и стать полезными во время судебных разбирательств.
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Что делать в случае ДТП
- Позвонить в полицию – 102. Нужно взять себя в руки и оценить масштабы аварии.
- Есть травмы и повреждения различного характера – набирайте 103. Если ситуация угрожает жизни – необходимо предоставить первую помощь самостоятельно или привлечь людей.
- Привлекайте свидетелей. Записывайте их контактные данные. Их показания могут значительно ускорить ход разбирательства.
- Если пострадавшая сторона вы – внимательно следите за виновником аварии, делайте фото и видео с места происшествия, чтобы предоставить доказательства. Возможно, воспользуйтесь видео из камер регистраторов других водителей или камер наблюдения.
- Перемещать транспортные средства на месте аварии - нельзя.
- Сотрудники полиции обязаны указать в протоколе ДТП все данные: ФИО, номера телефонов, адрес места ДТП, марки и номера автомобилей, страховые компании.
Чья страховая платит при ДТП
Чтобы страховая компания выплатила расходы на ремонт автомобиля нужно проследить, чтобы полицейские внесли в протокол все повреждения. От этого зависит сумма выплат. В некоторых случаях можно вызвать на место происшествия сотрудника страховой компании, чтобы он ознакомился с деталями аварии.
Выплачивает необходимую сумму страховая компания виновной в ДТП стороны. Однако для получения материального возмещения пострадавший должен обращаться в свою страховую компанию.
Чем раньше подавать документы в страховую компанию - тем лучше. Если второй участник происшествия был в состоянии алкогольного опьянения необходимо предоставить страховой соответствующую справку.
Согласно законодательству Украины оставление места дорожно-транспортного происшествия грозит штрафом в 3400 гривен или лишением права управлять транспортным средством на срок от 1 до 2 лет. В случае, если ДТП повлекло тяжкие последствия – предусмотрена уголовная ответственность.