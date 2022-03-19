Что проверяют на блокпостах – памятка украинцам

Какие документы проверяют на блокпостах / zz.te.ua

Война в Украине внесла свои коррективы в движение автотранспорта. Проверки на блокпостах – неотъемлемая часть военного противостояния. Они помогают повысить безопасность и обнаружить диверсантов.

О том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.

Блокпост – это контрольно-пропускной пункт, который устанавливается на въезде и выезде с территорий, глее проходят боевые действия и введено военное положение. Там всегда находятся сотрудники силовых структур и вооруженная охрана. На блокпостах осуществляется проверка автомобильного транспорта.

При проверке на блокпостах необходимо:

заранее подготовить документы для контроля;

снизить скорость при приближении у блокпосту;

выключить фары и включить аварийку;

не снимать блокпост на телефон и не выходить без разрешения;

четко отвечать на вопросы и предоставить багажник для осмотра по просьбе силовиков;

не заходить за спину военным при осмотре багажника или транспортного средства.

Важно: после осмотра и разрешения продолжить дорогу нельзя резко набирать скорость.

Повестки на блокпостах

Военные могут вручить повестку на блокпостах мужчинам призывного возраста. После чего необходимо пойти и записаться в реестр. В случае необходимости человек может быть вызван ля прохождения военной службы.

Что не стоит возить в авто в военное время

незарегистрированное оружие;

боевые или с признаками боевых ножи;

военные атрибуты – одежду, обувь, рюкзаки;

горючее в хрупкой таре.

Важно: при пересечении блокпостов обязательно снимайте видеорегистратор.

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