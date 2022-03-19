Что проверяют на блокпостах – памятка украинцам

Как нужно себя вести и чего категорически нельзя делать.
Война в Украине внесла свои коррективы в движение автотранспорта. Проверки на блокпостах – неотъемлемая часть военного противостояния. Они помогают повысить безопасность и обнаружить диверсантов.
О том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.
Блокпост – это контрольно-пропускной пункт, который устанавливается на въезде и выезде с территорий, глее проходят боевые действия и введено военное положение. Там всегда находятся сотрудники силовых структур и вооруженная охрана. На блокпостах осуществляется проверка автомобильного транспорта.
При проверке на блокпостах необходимо:
- заранее подготовить документы для контроля;
- снизить скорость при приближении у блокпосту;
- выключить фары и включить аварийку;
- не снимать блокпост на телефон и не выходить без разрешения;
- четко отвечать на вопросы и предоставить багажник для осмотра по просьбе силовиков;
- не заходить за спину военным при осмотре багажника или транспортного средства.
Важно: после осмотра и разрешения продолжить дорогу нельзя резко набирать скорость.
Повестки на блокпостах
Военные могут вручить повестку на блокпостах мужчинам призывного возраста. После чего необходимо пойти и записаться в реестр. В случае необходимости человек может быть вызван ля прохождения военной службы.
Что не стоит возить в авто в военное время
- незарегистрированное оружие;
- боевые или с признаками боевых ножи;
- военные атрибуты – одежду, обувь, рюкзаки;
- горючее в хрупкой таре.
Важно: при пересечении блокпостов обязательно снимайте видеорегистратор.
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