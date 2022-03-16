Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец

Что делать при обстреле или завале жилого дома / Фото Reuters

С 24 февраля с началом полномасштабных военных действий России против Украины жизнь миллионов граждан кардинально изменилась. Главред публикует правила поведения в случае воздушной тревоги, обстрела и завала.

Воздушная тревога – что делать

При звуке сирен или прерывистых гудков предприятий необходимо:

Включить телевизор или радио и прослушать информацию от официальных источников, которая будет звучать через пять минут после включения сирен.

Во время воздушной тревоги необходимо взять запас еды и воды и направиться к ближайшему укрытию.

Уведомьте своих соседей и знакомых. При необходимости нужно оказать помощь.

В случае чрезвычайной ситуации набирайте 101.

Приложение об оповещении воздушной тревоги доступно в приложениях на телефоне. Их можно скачать через Google Play Market или App Store.

Что делать в случае завала дома

при завале дома необходимо звать на помощь и ждать пока вас эвакуируют. Если вас не слышат нужно:

попытаться освободить руки и ноги;

оценить ситуацию и, по возможности осторожно разобрать завал, стараясь не задеть опорные конструкции;

воспользуйтесь телефоном, если есть такая возможность или стучите по батареям и трубам отопления;

если вам удалось освободиться, нужно осмотреть себя и в случае необходимости, оказать себе первую помощь;

любыми способами старайтесь избегать переохлаждения и подавайте сигналы;

если нужна помощь – звоните 102.

Правила поведения при обстреле

Если ваш дом находится в зоне активных боевых действий, в первую очередь необходимо заклеить окна скотчем, чтобы избежать обломков стекла. Можно закрыть окна мешками с песком или мебелью.

При обстреле из стрелкового оружия (автоматов, пистолетов, винтовок) нужно:

Спрятаться в безопасном месте – дома это может быть ванная комната и сама ванная. Нужно лечь и укрыть себя от обломков;

Если вы на улице – падайте на землю и накрывайте голову руками. Ищите место, где есть выступы или углубления;

Нужно развернуться ногами в сторону выстрелов и лечь в позе эмбриона. Чтобы уберечь барабанные перепонки, откройте рот во время выстрелов;

Нужно ждать 5 минут пока стрельба не утихнет.

Что делать при минометном и артобстреле и авианалете

Снаряд и залп установки можно заметить, если наблюдать за небом. О нем может свидетельствовать дымный след от ракеты днем и яркая вспышка в ночное время. Также это может сопровождаться громким свистом, взрывами и залпами запуска.

При сигналах сирен необходимо сразу же проследовать в укрытие.

В укрытии просматривайте источники официальной информации и следуйте указаниям.

В укрытии нужно оставаться не менее 10 минут после окончания обстрелов.

Если обстрел застал вам дома необходимо спрятаться в углу дома, по возможности ближе к выходу, чтобы можно было покинуть помещение в случае попадания снаряда. Прятаться можно в любом месте, между несущими стенами.

Если обстрел застал вас в транспорте или на улице:

На улице при звуке обстрелов необходимо сразу падать на землю и закрывать голову руками. Чтобы избежать контузии, нужно открыть рот.

Не нужно оставаться в подъездах, под арками, стенами из непрочных конструкций и подвалах панельных домов.

Для укрытия нужно искать траншеи, переходы метро, ямы, канавы, высокие бордюры.

Если обстрел начался, а вы в транспорте – остановитесь и отбежать от зданий и сооружений и упасть на землю.

После обстрела не покидайте укрытие некоторое время. Обстрелы могут повториться.

Добираясь до безопасного места, нужно смотреть под ноги. Не поднимайте никаких посторонних предметов и не пытайтесь разбирать завалы от ракет.

Первая помощь при кровотечениях

В условиях, когда под рукой нет жгута, спасти жизнь пострадавшему может

прямое давление на рану. Часть тела, на которую опираемся, должна давить максимально всей массой тела. Этот метод остановки кровотечения можно использовать как сразу, так и между манипуляциями.

Как правильно накладывать жгут:

Если рана визуализируется – жгут накладывается на 5-8 см выше;

Если невозможно точно узнать место локации раны – жгут нужно накладывать максимально высоко;

Если кровотечение не остановилось – нужно наложить еще один в упор над первым.

Жгут типа Cat можно накладывать на одежду.

Отсутствие пульсации на периферии – признак правильно наложенного жгута.

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