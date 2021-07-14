Как быстро убрать косточку из вишни: три супер простых способа

Как правильно достать косточку из вишни / pixabay

Лето – это самая лучшая пора года, ведь с приходом дачного сезона, мы можем полакомиться вкусной и сладкой черешней или вишней, и главное - сделать заготовки на зиму.

Для правильного приготовления вишни на зиму, нужно знать способ, как удалить косточку из вишни или черешни.

Сегодня существует множество девайсов для удаления косточек из ягод, но зачем тратить большие деньги на то, что можно сделать своими руками.

Мы предлагаем три простых способа, как быстро удалить косточку из вишни, и почти не запачкать руки.

Как удалить косточку из вишни

Данный способ является самым быстрым и легким, при котором меньше всего пачкаются руки. Именно его и советуем использовать. Для этого вам понадобится: несколько трубочек для коктейля или китайские палочки для еды, и бутылка.

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Вам нужно положить на горлышко бутылки ягоду и посередине проткнуть до конца палочкой. Таким образом, косточка падает прямо в бутылку, а ягода и ваши руки остаются чистыми. Вы можете посмотреть, как это легко сделать ниже.

Как достать косточку из черешни

Вытащите косточку с помощью пинцета. Все довольно просто. Плюс данного способа в том, что ягода остается абсолютно целой.

Самый простой способ достать косточку из вишни

Если у вас нет пинцета, то можно воспользоваться обычной скрепкой, а еще подойдет даже шпилька для волос. Что бы извлечь косточку, нужно использовать ее как ложку. Такой способ, конечно эффективный, но при этом вы можете немного испачкать руки.