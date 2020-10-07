УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как подготовить авто к зиме в октябре – главные советы

7 октября 2020, 06:10

Когда менять зимнюю резину на летнюю и что стоит сделать в октябре, чтобы машина вела себя прилично – в материале Главреда.

Когда менять резину на зимнюю в Украине и как готовить авто к зиме в октябре
Когда менять резину на зимнюю в Украине и как готовить авто к зиме в октябре / 1zoom.ru

Погода в октябре уже не радует теплом, как раньше: на почве всё чаще случаются заморозки, да и частые дожди не идут на пользу "железному коню". Как готовить автомобиль к зиме в октябре, выяснил Главред.

Начнем с вопроса, который волнует большинство автомобилистов: когда менять зимнюю резину на летнюю в 2020 году. По закону, делать это надо, если среднесуточная температура падает ниже +5-7 градусов по Цельсию. Чаще всего происходит это уже ближе к ноябрю.

Читайте такжеНовые запреты: в Украине скоро появится еще больше ограничителей скоростиТак что в начале октября "переобуваться" еще рано – но разузнать цены на зимнюю резину или проверить свои шины в гараже уже пора. Заодно можно заранее записаться на шиномонтаж, чтобы избежать сезонного ажиотажа на замену шин. Детальнее читайте в нашем материале Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить.

По утрам уже пора начинать прогревать машину: это помогает сохранить мотор в оптимальном состоянии, он меньше изнашивается.

Из-за дождей растет расход "омывайки", поэтому (начиная с октября) стоит тщательно следить за количеством жидкости в бачке. Причем лучше уже перейти на морозостойкую жидкость. Меняют и летнее моторное масло (если у кого-то оно именно летнее) – на всесезонное.

В целом, перед холодами меняют:

  • жидкость в бочке омывателя стекол – считается, что она больше всего реагирует на температурные перепады;
  • жидкость в системе охлаждения;
  • двигательное масло;
  • масло в трансмиссии.

В холодный сезон рекомендуют использовать синтетические масла.

Ездить в дождливую погоду стоит плавно, так как из-за мокрого асфальта и опавших листьев машину уже может заносить при резких маневрах.

Чтобы не примерзали стеклоочистители и резиновые уплотнители дверных проемов, их рекомендуется обработать специальным средством, в состав которого входит силикон. Также проводят ревизию щеток стеклоочистителей – чтобы видимость всегда была в норме.

Напомним, украинцы придумали способ, как обойти автоматическую фиксацию нарушения правил дорожного движения. На эту инициативу также отреагировали и в МВД.

зимняя резина авто машина водители
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:54
Чем закончатся протесты в Кыргызстане
06:33
Уйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править Путину
06:10
Как подготовить авто к зиме в октябре – главные советы Видео
05:45
В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики - фото Фото
05:27
Эксперт спрогнозировал дальнейшие события в Кыргызстане Видео
05:18
Ученые вычислили срок "жизни" коронавируса на человеческой коже
04:43
Когда осенние каникулы в школе 2020 – Украина сдвигает сроки Видео
04:09
"Аморал или эстетика?": Украинская топ-модель показала грудь крупным планом Фото
03:40
Пойдет ли РФ на аншлюс Беларуси: американский генерал оценил шансы
03:01
Новинки осеннего маникюра: в моде тучи на ногтях и эффект мрамора - фото Фото
02:14
Гороскоп для всех на 8 октября 2020 года: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
02:00
Массовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане Видео
01:38
Медики изобрели быстрый метод диагностики рака
00:55
Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала Видео
00:19
Названы неврологические симптомы коронавируса Видео
06 октября, вторник
23:56
Apple определилась с датой презентации новых iPhone Видео
23:31
"ЕС - не банк": Боррель повторил скандальную фразу и напомнил Украине об обязательствах
23:11
Коронавирус 6 октября: за сутки Covid-19 убил 90 украинцев Видео
23:01
Коронавирус можно подцепить на расстоянии более 1,5 метра - эксперты Видео
22:39
В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара Видео
22:04
Мутация коронавируса: врач перечислил новые симптомы
21:51
Коронавирус "напал" на Раду: Разумков рассказал, сколько нардепов болеют Covid-19 Видео
21:39
Что такое красивый пенис: ученые дали ответ Видео
21:33
ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации
21:23
ЕС пообещал Украине еще 190 млн евро: куда пойдут деньги Видео
21:20
Секс: что делать, если вы горячее, чем он? Видео
21:17
Украинская телеведущая работала ассенизатором и продавала мусор
21:03
Отравление Навального: Зеленский назвал условие присоединения к санкциям Видео
20:45
Названы 7 способов сделать прическу "там": от худших к лучшим Видео
20:42
Гороскоп для всех на 7 октября: влиятельный благодетель и внушительный успех Видео
20:40
Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху Видео
20:32
Евросоюз присоединится к платформе по деоккупации Крыма - Зеленский Видео
20:27
Телеведущий российского шоу попал в больницу с симптомами Covid-19
20:26
"Планируйте поездки": Зеленский сделал громкое заявление о безвизе с Евросоюзом
20:10
Продажа билетов – Укрзализныця запускает новую услугу Видео
20:02
Адская смесь: врач припугнул заявлением о коронавирусе и гриппе Видео
19:41
ЮКИ 2020 - когда выходит украинский фильм про хоккей Видео
19:34
Премьер Киргизии подал в отставку, назначен новый глава правительства Видео
19:29
Популярный гоночный симулятор от EA возвращается на консоли и ПК спустя 10 лет Видео
19:10
Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей Видео
18:58
Пора в отпуск: Египет существенно упростил въезд для туристов
18:33
Гороскоп на первую половину октября: кому грозит "непруха" Видео
18:26
Президент Кыргызстана заявил о готовности вести переговоры с оппозицией Видео
18:21
Турция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху Видео
17:46
ОЗХО подтвердила отравление Навального Новичком Видео
17:45
Хиты Bethesda портируют на новые Xbox, PlayStation - в пролете
17:42
Обязательные тесты и карантин: Румыния ужесточила правила въезда для украинцев Видео
17:28
Рак яичников: врачи указали на самые ранние признаки Видео
17:26
Путин заявил, что Россия готова снять санкции против Украины Видео
17:24
В Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять