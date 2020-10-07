Как подготовить авто к зиме в октябре – главные советы

Когда менять резину на зимнюю в Украине и как готовить авто к зиме в октябре / 1zoom.ru

Погода в октябре уже не радует теплом, как раньше: на почве всё чаще случаются заморозки, да и частые дожди не идут на пользу "железному коню". Как готовить автомобиль к зиме в октябре, выяснил Главред.

Начнем с вопроса, который волнует большинство автомобилистов: когда менять зимнюю резину на летнюю в 2020 году. По закону, делать это надо, если среднесуточная температура падает ниже +5-7 градусов по Цельсию. Чаще всего происходит это уже ближе к ноябрю.

Читайте такжеНовые запреты: в Украине скоро появится еще больше ограничителей скоростиТак что в начале октября "переобуваться" еще рано – но разузнать цены на зимнюю резину или проверить свои шины в гараже уже пора. Заодно можно заранее записаться на шиномонтаж, чтобы избежать сезонного ажиотажа на замену шин. Детальнее читайте в нашем материале Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить.

По утрам уже пора начинать прогревать машину: это помогает сохранить мотор в оптимальном состоянии, он меньше изнашивается.

Из-за дождей растет расход "омывайки", поэтому (начиная с октября) стоит тщательно следить за количеством жидкости в бачке. Причем лучше уже перейти на морозостойкую жидкость. Меняют и летнее моторное масло (если у кого-то оно именно летнее) – на всесезонное.

В целом, перед холодами меняют:

жидкость в бочке омывателя стекол – считается, что она больше всего реагирует на температурные перепады;

жидкость в системе охлаждения;

двигательное масло;

масло в трансмиссии.

В холодный сезон рекомендуют использовать синтетические масла.

Ездить в дождливую погоду стоит плавно, так как из-за мокрого асфальта и опавших листьев машину уже может заносить при резких маневрах.

Чтобы не примерзали стеклоочистители и резиновые уплотнители дверных проемов, их рекомендуется обработать специальным средством, в состав которого входит силикон. Также проводят ревизию щеток стеклоочистителей – чтобы видимость всегда была в норме.

Напомним, украинцы придумали способ, как обойти автоматическую фиксацию нарушения правил дорожного движения. На эту инициативу также отреагировали и в МВД.