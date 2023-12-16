Как правильно дарить коньяк: неожиданный ответ просто убьет наповал

Какой коньяк не стыдно подарить - что важно знать об алкоголе в подарок.

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Что подарить вместе с бутылкой коньяка / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Bru-nO, Pixabay/PDPhotos

Наверняка, практически каждый сталкивался с вопросом о том, что можно подарить на праздник коллеге, знакомому или родственнику. Нередко среди вариантов рассматривается алкоголь – в частности коньяк.

При этом стоит учитывать состояние здоровья человека, которому вы собираетесь сделать алкогольный подарок, а также другие обстоятельства. Общеизвестно, что крепкий алкоголь можно презентовать только совершеннолетним и лицам с устойчивой психикой.

Кому дарят коньяк

Как известно, коньяк – это крепки алкогольный напиток, выдержан в дубовых бочках не менее трёх лет. Подразумевается, что коньяк стоит дарить людям – тонким ценителям элитных алкогольных напитков. Поэтому обычно его дарят людям, которые любят готовить и экспериментировать на кухне. Также коньяк дарят близким и друзьям, если к примеру приходят в гости.

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Как правильно дарить коньяк

По идее алкогольный напиток можно дарить не только мужчине, но и женщине. Нередко дамам дарят шампанское или ликер, однако не редко подарком может быть и качественный коньяк признанной марки. Ведь этот напиток зачастую сочетают с шоколадом, кофе или сыром. Добавим, что в случае подарка коньяка женщине это идеальный вариант отведать его вдвоем под легкую закуску.

Что подарить с бутылкой коньяка

Наборы по темам;

Рюмки в наборе;

Шоколад или коробку конфет;

Литература;

Различные аксессуары для коньяка;

Дегустационные наборы;

Интересный подарок или сигары.

Что купить в подарок к коньяку

Для того, чтобы коньяк в подарок выглядел более празднично, его можно дополнить красиво оформленным набором. Это сделает ваш презент более праздничным и торжественным.

Дополнение к подарочной бутылке коньяка:

Красивая фляжка (бывает в наборе с небольшой рюмкой);

Коньячница (запомнится ценителям крепких напитков);

Корзина с фруктами (идеальная закуска);

Специальные бокалы (например, для коньяка);

Аксессуары или наборы для коньяка.

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