Пила по 2 бутылки водки в день: девушка изменилась до неузнаваемости без алкоголя

Девушка потеряла все из-за алкоголя, но нашла в себе силы начать жизнь заново.

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Девушка изменилась до неузнаваемости без алкоголя / Фото: dailystar.co.uk

35-летняя Аби Фелтам начала употреблять алкоголь в подростковом возрасте, чтобы справиться со смертью своего отца, когда ей было три года. Став старше, она перешла на две бутылки водки в день.

Она выпивала каждый день с 14 лет, затем все стало еще хуже, пишет Dailystar.

Работа в барах помогла ей скрыть свою привычку. Доходило до того, что она просто теряла сознание. Из-за чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков она потеряла работу официантки.

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Девушка пила по 2 бутылки водки в день / Фото: ​dailystar.co.uk ​

В один день все изменилось. Аби вернулась домой, переехав из Канады, чтобы жить с родителями в Беркшире. Она зашла в свою детскую комнату с бутылкой, но уже через три недели после возвращения наступил момент осознания.

Девушка обратилась за помощью к специалисту и теперь у нее есть стабильная работа, отношения и дом, но самое главное, ее стало просто не узнать.

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Девушка изменилась до неузнаваемости без алкоголя / Фото: dailystar.co.uk

Ранее мы рассказывали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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