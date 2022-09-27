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Как правильно мыть зеркала: "работающие" и быстрые лайфхаки

27 сентября 2022, 13:45

окна, уборка
окна, уборка / ua.depositphotos.com

Если вы смотрите в свое зеркало, а на вас смотрят водяные пятна и разводы, возможно, пришло время помыть его. К сожалению, из-за грязного зеркала чистая ванная комната может выглядеть неопрятной, поэтому важно научиться правильно мыть зеркало.

Как помыть зеркало без разводов

Иногда это так же просто, как быстрое протирание средством для мытья стекол и тканью, но если вы каждый раз ищете кристально чистый результат, выполните следующие действия. А именно попробуйте помыть зеркало без разводов с помощью уксуса.

Раствор для чистки зеркал своими руками:

  • Полстакана дистиллированной воды
  • Полстакана белого уксуса
  • Одна столовая ложка кукурузного крахмала

Как очистить мутное зеркало

Смешайте три вышеуказанных ингредиента в распылителе, хорошо встряхните и приготовьтесь к чистке.

Начните с удаления лака для волос или любых стойких загрязнений с помощью медицинского спирта и чистой ткани. Окуните угол ткани в спирт, чтобы вычистить мусор, прежде чем чистить остальную часть зеркала.

Распылите на зеркало чистящий раствор или средство для мытья стекол.

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Ванная комната и чистое зеркало. Фото Pixabay

Возьмите салфетку из микрофибры, чтобы не было разводов. Нет ткани? Скомканная газета тоже подойдет.

Используйте ткань из микрофибры (или газету), чтобы протереть зеркало в виде широкой буквы "S", двигаясь от края к краю, сверху вниз. Старайтесь водить одним и тем же краем ткани, чтобы захватить грязь или мусор, не размазывая их. Не используйте круговые движения для очистки зеркала.

Когда зеркало станет чистым, встаньте в другом месте комнаты, чтобы увидеть области, которые вы, возможно, пропустили.

Хотя приведенные выше советы работают при очистке зеркала в ванной, следуйте приведенному ниже процессу, чтобы таким же образом мыть зеркала шкафа-купе.

Напомним,

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