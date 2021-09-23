Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

Как снять кольцо с пальца / ua.depositphotos.com/

Иногда снять кольцо с пальца может оказаться сложной задачей. Ювелирное изделие может не поддаваться натиску. Как же снять кольцо с пальца максимально быстро, разобрался Главред.

Кольцо может "застрять" на пальце по разным причинам. Однако, какими бы они не были снимать украшение все же нужно. Несколько простых способов помогут вам с легкостью провернуть это дельце.

Поднимите руку выше уровня сердца

Положите руку на плечо и постойте в таком положении 15-20 секунд. Это поможет обеспечить отток крови и лимфы из пальца и уменьшить отек. В результате кольцо будет снять проще.

Не тяните

Если привычным резким движением украшение снять не получилось. Попробуйте другую тактику. Не стоит тянуть кольцо, этим вы увеличиваете отек пальца и затрудняете задачу. Снимать изделие нужно скручивающими движениями.

Опустите руку в холодную воду

Это необходимо для того, чтобы сузить сосуды. В свою очередь, это приведет к оттоку крови и лимфы. Чтобы усилить эффективность можно подержать руку в холодной воде пару минут, а затем на 3-5 минут поднять конечность выше уровня сердца. Тогда кольцо будет снимать легче.

Реклама

Как снять кольцо с помощью мыла

Старый добрый метод. Хорошо намыльте руки, чтобы средство покрыло мыльной пленкой всю поверхность руки. Прокручивающими движениями снимите кольцо с пальца, придерживая его салфеткой, чтобы не скользило.

Читайте такжеЧто делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты

Подтяните кожу

Небольшие кожные складки на суставах могут мешать, если вы попытаетесь снять украшение. Попросите близких натянуть кожу под верхней фалангой и суставом.

Как снять кольцо с опухшего пальца скотчем

Прозрачная клейкая лента может вам помочь в данной ситуации. Нужно обмотать палец скотчем от ногтя и до кольца, стараясь попасть под кольцо. Намыльте руку и попытайтесь снять украшение. За счет скольжения и ровной поверхности клейкой ленты это будет сделать легко.

Как снять кольцо с пальца с помощью нитки

Необходимо взять скрепку и 1 метр прочной нити. Скрепкой нужно продеть нить и протянуть ее примерно на 10 см. Аккуратно протолкните скрепку под кольцо и снимите нитку. Придерживайте короткий конец нити большим пальцем той руки, на которой надето кольцо. А другой рукой плотно наматывайте длинный конец между украшением и суставом. После того, как вы почти полностью намотаете длинный конец нити на палец, зафиксируйте её оставшуюся часть между средним и безымянным пальцами.

Рукой, которая освободилась нужно взять верхний конец нитки и аккуратно вытягивать из-под кольца, поворачивая вокруг пальца. По мере того, как вы вытаскиваете нить, кольцо будет перемещаться по пальцу и соскользнет с него.

Если кольцо не получается снять самостоятельно необходимо обратиться в больницу или службу ГСЧС. Не стоит медлить, если палец сильно опух и посинел.