УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как убрать затхлый запах с одежды: проверенный способ

Руслана Заклинская
30 ноября 2023, 03:24
Главред узнал самый эффективный секрет удаления затхлого запаха с одежды с помощью простых ингредиентов, которые есть у вас дома.
Как убрать затхлый запах с одежды: проверенный способ
Что поможет избавиться от затхлого запаха одежды / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Каждый когда-либо открывал свой шкаф и чувствовал этот неприятный затхлый запах от одежды. С этой проблемой сталкивается большинство людей, особенно в сезоны повышенной влажности или в домах с плохой вентиляцией. Но, к счастью, есть домашний, экономный и эффективный способ убрать затхлый запах с одежды.

Почему одежда имеет затхлый запах

Сначала давайте разберемся в проблеме. Затхлый запах одежды провоцируют разные причины: от долгого пребывания влажной одежды в стиральной машине до хранения в месте с плохой вентиляцией. Эта влажность создает идеальную среду для развития бактерий и плесени, ответственных за этот характерный запах.

Решение для удаления затхлого запаха с одежды

Чтобы решить эту проблему и удалить затхлый запах с одежды, вам понадобятся два простых ингредиента: пищевая сода и эфирное масло лаванды. Пищевая сода, известная своим дезодорирующим действием, нейтрализует запахи, а эфирное масло лаванды не только придает свежий аромат, но и обладает антибактериальными свойствами.

видео дня

Как убрать затхлый запах с одежды шаг за шагом

  • Приготовление смеси: Смешайте полстакана пищевой соды с 5-10 каплями эфирного масла лаванды. Эта смесь является ключом к удалению затхлого запаха с одежды.
  • Применение: Сбрызните смесью одежду, пораженную затхлым запахом, обязательно покрывая наиболее проблемные участки.
  • Подождите: Оставьте смесь на несколько часов или, в идеале, на ночь. Благодаря этому пищевая сода поглощает запахи, а масло лаванды освежает ткань.
  • Встряхните или пропылесосьте: Встряхните одежду, чтобы удалить излишки пищевой соды, или, для деликатных вещей, используйте пылесос с насадкой для обивки.
  • Стирка (необязательно): Если считаете нужным, постирайте одежду, чтобы удалить остатки пищевой соды.

Этот лайфхак для удаления затхлого запаха с одежды безопасен для большинства тканей и является отличным вариантом для освежения одежды без стирки. Кроме того, это экологичное и экономное решение.

С помощью этого домашнего способа вы попрощаетесь с неприятными запахами и будете наслаждаться свежей чистой одеждой без использования химикатов. Попробуйте и гарантированно почувствуете разницу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак уборка интересные новости
Реклама

Главное за день

"Будет безумие": эксперт - о возможном расширении фронта в Украине

"Будет безумие": эксперт - о возможном расширении фронта в Украине

23:09 Украина
Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор – Столтенберг

Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор – Столтенберг

22:52 Мир
Войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой, их бронетехнику жгут: в ВСУ раскрыли детали

Войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой, их бронетехнику жгут: в ВСУ раскрыли детали

21:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:24

Как убрать затхлый запах с одежды: проверенный способ

02:35

До и после макияжа: Ирина Билык показала шокирующие метаморфозыВидео

02:05

Черник пояснил, что будет сигналом "сворачивания" военной помощи для Украины

01:30

Сколько хранятся консервированные грибы: хитрый фокус гарантирует 100% результат

29 ноября, среда
23:19

Как избежать поломок бойлера: 8 советов, которые каждый должен знать

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
23:09

"Будет безумие": эксперт - о возможном расширении фронта в Украине

22:52

Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор – Столтенберг

22:41

Муж Анны Тринчер назвал "генетическую" причину развода с певицей

22:30

Выход с флагом РФ под ненавистную музыку запада: в сети высмеяли "грандиозное" шоу Волочковой и ее "танцы"Видео

Реклама
22:27

Соглашение между Украиной и ЕС на грани срыва: правительство Польши потребует его расторжения

22:19

Онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, какое имя она дала своей раковой опухоли

21:30

Войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой, их бронетехнику жгут: в ВСУ раскрыли детали

21:13

РФ хочет разжечь споры в Украине: на пропаганду потратили 1,5 млрд долларов - ГУР

21:09

Елена Зеленская продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

20:46

Отравление жены Буданова: в ГУР рассказали, кто расследует дело

20:42

"Пусть выступает хоть за черта лысого": в РФ изрыгают желчь на сбежавших в США юных фигуристорв

20:40

В ОПУ прокомментировали заявления Безуглой об отставке Валерия Залужного

20:00

"У Насти есть симпатия к одному мужчине": брак Потапа и Каменских разломался - блогер

19:58

На Солнце произошла мощная вспышка: будет магнитная буря и северное сияние

19:48

О пивной партии и изменениях в европейской политике: нас ждет очень интересный 21 векмнение

Реклама
19:47

"Это невозможно": экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом

19:40

Камалия в желто-синем декольте приехала в Сицилию

19:17

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдетВидео

19:13

Старушку из Бахмута "мобилизовали" с повесткой: в Украине разоблачили грубый фейк РФ

19:10

Какие статуэтки нельзя держать дома: притягивают болезни и бедность

18:49

Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

18:35

"Под "зонтиком" брони": эксперт нашел решение проблемы нехватки людей на фронте

18:29

У Путина пожаловались на Запад и поклянчили "отношений"

18:08

Лидер группы Скай высказался про развод с женой, которая обвинила его в абьюзе

17:33

"У них агония": враг бросил все силы на захват важного города - офицер ВСУ

17:29

НАТО опровергло заявления об отсутствии плана войны у военного руководства Украины

17:28

Суд в Москве заочно арестовал Джамалу

17:15

"Единственная радость": Козловский впервые рассказал, куда ушел из Нацгвардии

17:13

НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

16:58

F-16 полноценно заработают до конца зимы, сюрпризов от россиян не будет - Черник

16:52

Новая "Чернобаевка" для врага: россияне могут начать наступление из Беларуси - Черник

16:41

Почему голубцы назвали голубцами: невероятные сведения о популярном блюдеВидео

16:34

Если мы проиграем, нам устроят новый Голодомор - Черник

16:14

Подоляк раскрыл планы Путина по войне против Украины и назвал цель "переговоров"

15:59

"Достойное решение": украинская ведущая отправила сына убивать украинцев в армию РФ

Реклама
15:58

Пускать в дом гостей категорически нельзя: почему 30 ноября лучше остаться дома

15:46

РФ накопила огромный арсенал ракет: Столтенберг предупредил о зимних обстрелах Украины

15:26

Потери оккупантов стремительно растут: бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе

15:11

Сочная Рианна показалась через 3 месяца после родов практически в одних лосинах

14:55

Идет "охота": генерал-разведчик назвал главную версию отравления жены Буданова

14:52

Уровень потребления электроэнергии очень вырос: какие области Украины без света

14:47

В России объявили о готовности воевать с НАТО: у Лаврова разразились условием

14:46

"Тварь ты, а не милый мальчик": у Соловьева снова сдали нервы из-за Моргенштерна и МилохинаВидео

14:44

Украинцам пересчитывают доплаты к пенсиям: кому положено и сколько

14:43

Все поплывет: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется неожиданное потепление

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять