Как варить нут: секрет правильного приготовления

Как приготовить нут / pixabay

Нут — это бобовое растение, которое выращивают в Индии, Турции, Пакистане. У нута есть и другое название - турецкий горох.

Нут полезен тем, что содержит в себе большое количество растительного белка и благотворно влияет на формирование мышц, состояние кожи и костей.

Он способствует замедлению усвоения углеводов, улучшает краткосрочную память, способствует понижению холестерина.

Главред расскажет несколько секретов приготовления вкусного нута.

Нут перед варкой следует замочить на 4 часа, а вода для замачивания должна быть комнатной температуры.

Если вы замочите нут на ночь, то это только удлинит время варки. Нут, замоченный на 4 часа, достаточно до готовности проварить на протяжении 45-50 минут.

Нут, замоченный на ночь (на 12 часов) надо будет варить до готовности не менее 1,5 часов так как в нуте за это время могут начаться процессы для начала прорастание нута.

Как правильно варить нут

Вам понадобиться:

Нут;

Вода;

Соль.

Нут промыть под проточной водой и залить водой комнатной температуры. На 1 стакан нута возьмите 4 стакана воды. Оставьте нут при комнатной температуре на 4 часа. За это время нут набухнет.

Воду слить. Переложить в кастрюлю и залить нут свежей водой таким образом, чтобы вода с запасом покрывала нут. Довести до кипения. Снять пену если надо. Убавить огонь. Закрыть крышкой и варить до готовности. На варку уйдет приблизительно 50 минут. Солить нут только в конце варки.

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Слейте воду. Горошины в готовом нуте должны быть мягкими внутри, но не потерять округлой формы.

Как варить нут в мультиварке

Промыть нут после замачивания, выложить в чашу мультиварки. Добавить воду - 4,5 стакана воды комнатной температуры.

Закрыть мультиварку крышкой, настроить режим "каша" или "плов" и время 1,5 часа (если крупа старая - 2 часа).

Подождать приготовления, регулярно проверяя, достаточно ли воды.

Выложить нут из чаши мультиварки - он готов.

Как варить нут без замачивания

Нут промыть и всыпать в кастрюлю. Налить воды - по объему в 4 раза больше чем крупы.

Поставить кастрюлю на сильный огонь, дождаться закипания воды и варить 10 минут на сильном огне.

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Ослабить огонь, прикрыть крышкой, варить еще 1 час.