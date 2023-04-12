Никогда не трескаются: как правильно варить яйца на Пасху - 2 ошибки совершают все

Как правильно варить яйца на Пасху и какие приметы существуют про пасхальные крашенки.

https://glavred.info/lifehack/nikogda-ne-treskayutsya-kak-pravilno-varit-yayca-na-pashu-2-oshibki-sovershayut-vse-10462981.html Ссылка скопирована

Как правильно варить яйца на Пасху рецепт / УНИАН

Пасха 2023 в Украине отмечается 16 апреля. Любимый праздник и взрослых, и детей. Главным блюдом является - кулич и крашеные яйца.

Главред расскажет всего 2 простые ошибки, которые совершают практически все при приготовлении крашенок.

До Пасхи еще есть несколько дней, поэтому приготовить правильно яйца время еще есть.

видео дня

Мы поделимся уникальными секретами приготовления крашенок.

Как варить яйца на Пасху - ошибки, которые допускают все

Перед тем, как начинать варить яйца на Пасху, нужно их хорошо вымыть. Яичная скорлупа достаточно капризна, и особенно это случается при приготовлении крашенок. Далее яйца нужно оставить на полотенце, но не вытирать. Варить яйца нужно исключительно тогда, когда они стали комнатной температуры. Это главная ошибка, которую допускают все. Чтобы яичная скорлупа не треснула и ваши крашенки не испортились, не варите из сразу достав из холодильника. Варить яйца желательно в большой кастрюле, вторая ошибка хозяек. При варке яиц в небольшой емкости, неизбежно приведет к появлению трещин. Чтобы точно яйца не потрескались добавить нужно обычную столовую ложку соли в воду. Варить яйца на крашенки нужно не больше 9 минут.

Приметы про пасхальные яйца

Если яйцо на Пасху выпало из рук, то ждать неприятностей.

Если пасхальное яйцо случайно разбилось, то можно ждать ссору в семье или с кем-то посторонним.

Если пасхальное яйцо случайно скатилось со стола, то вашей семье завидуют.

Читайте также: