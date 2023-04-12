Чистый четверг 2023: 4 запрета, которые категорически нельзя нарушать - приметы 13 апреля

Что нельзя делать в Чистый четверг 2023. Приметы на 13 апреля и что нужно убрать перед Пасхой в доме.

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Что нельзя делать в Чистый четверг 2023 приметы 13 апреля / УНИАН

Чистый четверг в 2023 году отмечается 13 апреля. Верили, что именно в четверг произошла трапеза Иисуса Христа с его учениками, известная как Тайная вечеря, когда Иуда предал своего учителя.

В Чистый четверг принято совершать множество традиций и примет, которые могут улучшить вашу жизнь.

Что нужно делать в Чистый четверг 13 апреля

Обязательно в Чистый четверг нужно посетить церковь.

Женщины в Чистый четверг начинали подготовку к Пасхе. Готовили блюда, красили яйца и пекли куличи.

Обязательно нужно убрать в доме в Чистый четверг.

В Чистый четверг нужно вынести весь мусор из дома. Убрать по всем углам, перебрать ненужные вещи и битую посуду.

Считается, что Чистый четверг – самый удачный день в году, чтобы впервые постричь маленьких детей.

Обязательно в Чистый четверг нужно принести из церкви так называемую страстную свечу. Верили, что она помогает в лечении различных заболеваний.

В Чистый четверг освещали четверговую соль. Простую соль перепекают в печи, а после освящают в церкви.

Что нельзя делать в Чистый четверг 13 апреля

Нельзя в Чистый четверг 13 апреля никому отдавать ценные вещи. Нельзя в Чистый четверг 13 апреля совершать крупные покупки. Нельзя в ночь на Страстную пятницу оставлять грязную одежду, которое не успели постирать, а также невымытую посуду. Нельзя оставлять дом грязным в Чистый четверг. Если вы не успеете сделать генеральную уборку в Чистый четверг, то этого будет нельзя делать еще шесть дней. Нельзя в Чистый четверг устраивать шумные вечеринки и гулянья.

Приметы в Чистый четверг 13 апреля

Если в Чистый четверг идет дождь, то на Вознесение будет похолодание.

Если в Чистый четверг бушует ветер, то 25 мая (Вознесение) ждать непогоды.

Если в Чистый четверг убрать все в доме, то год будет успешным для семьи.

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