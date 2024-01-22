Одежда высохнет в разы быстрее: поможет пластиковая бутылка

Быстрая сушка одежды не обязательно связана с дорогостоящими технологиями.

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Как быстрее высушить одежду при помощи бутылки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Сушка одежды – это ритуал, который может представлять различные трудности зимой. Если у вас нет сушилки, то мы предлагаем вам хитрый метод, который сделает процесс быстрым и эффективным – трюк с использованием обычной пластиковой бутылки.

Как быстро высушить одежду без сушильной машины?

Быстрая сушка одежды не обязательно связана с дорогостоящими технологиями. Простые и хитроумные методы могут сделать этот процесс легким и быстрым, а ваша одежда всегда будет чистой и свежей.

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Трюк с бутылкой для моментального высыхания:

Выберите подходящую бутылку: Возьмите пластиковую бутылку и вырежьте верх и дно возле крышки, создав трубочку. Она будет открываться горизонтально.

Возьмите пластиковую бутылку и вырежьте верх и дно возле крышки, создав трубочку. Она будет открываться горизонтально. Прикрепите к сушилке: Прикрепите эту трубочку на трубку или шнурок вашей сушилки, увеличив тем самым пространство и обеспечив лучшую циркуляцию воздуха под вашей одеждой.

Этот простой трюк гарантирует, что ваша одежда не будет прямо контактировать со шнурами сушилки, что способствует более быстрому высыханию, сохраняя при этом качество одежды.

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