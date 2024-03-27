Размягчит и разрушит: эксперт назвал лучшее средство от известкового налета

В среднем глубокая чистка унитаза занимает около 30 минут.

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Эксперт назвал лучшее средство от известкового налета / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Известковый налет - главный враг унитаза, с которым очень сложно бороться, но у вас есть лучшее средство от накипи прямо на кухне.

Эксперт по сантехнике и ванным комнатам Питер Клейтон из компании Trade Plumbing советует использовать обычный уксус, пишет Express.

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"Я рекомендую использовать уксус, чтобы разрушить и размягчить накипь", - говорит Клейтон.

Джеймс Робертс, директор компании Sanctuary Bathrooms, согласен со своим коллегой.

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Робертс рекомендует оставить 250 мл уксуса в унитазе на ночь, а затем посыпать в унитаз пищевую соду, почистить щеткой, смоченной в уксусе и повторить процедуру, если это необходимо.

Как очистить унитаз от ржавчины и известкового налета уксусом?

Для этого вам понадобится:

Туалетная щетка

Перчатки

Салфетки из микрофибры

Уксус

Пищевая сода

Дезинфицирующее средство

Перед глубокой чисткой унитаза необходимо убрать все предметы вокруг него и нанести на чашу средство для чистки унитаза.

Дайте ему постоять не менее 15 минут, чтобы разрыхлить грязь. Почистите чашу с помощью щетки для унитаза, уделяя особое внимание ватерлинии и ободку унитаза.

Используйте смесь уксуса и пищевой соды, чтобы справиться с сильными пятнами. Протрите внешнюю поверхность унитаза дезинфицирующим средством.

В среднем глубокая чистка унитаза занимает около 30 минут.

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