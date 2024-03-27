Размягчит и разрушит: эксперт назвал лучшее средство от известкового налета

Известковый налет - главный враг унитаза, с которым очень сложно бороться, но у вас есть лучшее средство от накипи прямо на кухне.
Эксперт по сантехнике и ванным комнатам Питер Клейтон из компании Trade Plumbing советует использовать обычный уксус, пишет Express.
"Я рекомендую использовать уксус, чтобы разрушить и размягчить накипь", - говорит Клейтон.
Джеймс Робертс, директор компании Sanctuary Bathrooms, согласен со своим коллегой.
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Робертс рекомендует оставить 250 мл уксуса в унитазе на ночь, а затем посыпать в унитаз пищевую соду, почистить щеткой, смоченной в уксусе и повторить процедуру, если это необходимо.
Как очистить унитаз от ржавчины и известкового налета уксусом?
- Для этого вам понадобится:
- Туалетная щетка
- Перчатки
- Салфетки из микрофибры
- Уксус
- Пищевая сода
- Дезинфицирующее средство
Перед глубокой чисткой унитаза необходимо убрать все предметы вокруг него и нанести на чашу средство для чистки унитаза.
Дайте ему постоять не менее 15 минут, чтобы разрыхлить грязь. Почистите чашу с помощью щетки для унитаза, уделяя особое внимание ватерлинии и ободку унитаза.
Используйте смесь уксуса и пищевой соды, чтобы справиться с сильными пятнами. Протрите внешнюю поверхность унитаза дезинфицирующим средством.
В среднем глубокая чистка унитаза занимает около 30 минут.
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