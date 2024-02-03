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Скандинавский трюк с одеялом, посде которого сон станет как у младенца

Лидия Неплях
3 февраля 2024, 12:04
Время от времени проветривайте одеяло и подушки, чтобы удалить все микроорганизмы.
Скандинавский трюк с одеялом, посде которого сон станет как у младенца
Как быстро нормализовать сон / Коллаж Главред, фото flickr (Kelsey, angelune des lauriers)

На хороший сон влияет множество факторов: от температуры в комнате до того, насколько напряженным вы себя чувствуете перед сном, и даже от того, что вы ели и как близко ко времени сна был ваш последний прием пищи. Но знаете ли вы, что ваше одеяло также может влиять на ваш сон? Если вы спите с кем-то в одной постели, то наверняка знаете, как раздражает, когда посреди ночи он крадет у вас одеяло и заставляет дрожать от холода.

Популярный в скандинавских странах трюк с одеялом может обеспечить вам более крепкий сон, чем когда-либо прежде, а также не позволит вашему партнеру забирать его, пишет Mirror.

Что нужно для крепкого сна

Совместное использование одного одеяла также может стать проблемой, если вашему партнеру намного жарче или холоднее, чем вам, так как вам может быть слишком тепло или слишком холодно, когда вы оба находитесь под одним одеялом. Однако есть способ предотвратить это, и он уже популярен в скандинавских странах.

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По мнению экспертов по сну из Happy Beds, самый простой способ решить эту проблему - просто спать под отдельными одеялами. Это означает, что на вашей кровати вместо одного двуспального одеяла должно быть два односпальных, чтобы вы и ваш партнер могли наслаждаться комфортным сном без помех со стороны друг друга.

"Скандинавы часто выбирают два отдельных одеяла - по одному на каждого человека - для эффективной регуляции температуры и предотвращения необходимости часто ворочаться. Исследования показали, что этот метод позволяет парам проводить больше времени в глубоком сне благодаря меньшему количеству пробуждений посреди ночи, - говорят эксперты.

Еще один совет от экспертов - старайтесь каждую неделю проветривать свое одеяло снаружи, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи, пылевых клещей и прочее. Так же следует поступать и с подушками, хотя в условиях непредсказуемой погоды стараться делать это каждую неделю может быть трудно, поэтому лучше просто делать это как можно чаще.

"Учитывая, что в пододеяльниках могут скапливаться тысячи омертвевших клеток кожи, пылевых клещей и биологических жидкостей, важно регулярно чистить пододеяльник, однако многие скандинавы клянутся, что делают еще один шаг вперед и проветривают пододеяльники, простыни и даже лежанки домашних животных на свежем воздухе не менее пяти часов еженедельно", - поделились эксперты.

Холодный, сухой воздух эффективно удаляет влагу, предотвращая накопление этих микробов. Кроме того, солнечный свет обладает естественными антибактериальными свойствами и может помочь удалить пятна. Подумайте о том, чтобы выполнять эту задачу каждую неделю в рамках уборки, чтобы поддерживать свежесть и гигиеничность спального места.

А перед тем как лечь в постель, попробуйте оставить окно в спальне открытым на 15 минут, чтобы в комнату поступал прохладный воздух. Считается, что это поможет регулировать температуру тела и перевести вас в состояние покоя.

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