В чем вымачивать куриную грудку: секреты приготовления, о которых раньше не знали

Главред разобрался, в чем вымачивать покупную курицу, чтобы избавиться от вредных и не природных веществ. Опытные хозяйки и профессиональные повара рекомендуют замачивать курицу перед началом ее приготовления. Главред собрал полезные советы, как правильно и в чем вымачивать курицу.
Как вымачивать курицу от антибиотиков
- Чтобы лишить магазинную курицу антибиотиков, стоит к воде добавить две столовые ложки соли и немного лимонного сока. Куриное мясо нужно положить в соленый раствор и оставить в холодильнике на два часа. Затем нужно мясо извлечь из раствора и сполоснуть его простой водой. Для лучшего эффекта - куриное мясо погрузить в холодную воду и оставить на час. Такой метод хорошо очистит курицу.
- Минеральная вода поможет очистить куриное мясо от антибиотиков и других вредных веществ. Стоит залить курицу минеральной водой и оставить на три часа. Вода должна иметь повышенную соленость. Для того, чтобы курица стала мягче, нужно промыть питьевой водой.
- Популярный метод очистки курицы от вредных веществ - дважды прокипятить воду. Лучше всего от антибиотиков и большинства бактерий помогает термическая обработка. Стоит залить куриное мясо водой и поставить на огонь, а после 10 минут закипания нужно слить воду и залить новую питьевую воду. После такой обработки можно уверенно добавлять мясо в суп.
Какую часть курицы ни в коем случае нельзя есть
Большинство специалистов считают, что самой опасной частью курицы - является кожа. Известно, что кожа курицы имеет повышенный уровень холестерина и некачественного жира. Также в коже часто накапливаются остатки хлора, который в основном используют для "освежения" куриных тушек, чтобы придать им товарный вид.
Крылья курицы содержат только кожу и кости, однако и они являются не слишком безопасной пищей, ведь во время их приготовления применяют много масла и приправ. Употребление такой пищи ускоряет старение организма человека.
Наиболее ядовитой частью курицы специалисты считают ее внутренние органы. Если в курицу попадают паразиты или ее накормили химикатами - в первую очередь страдают внутренние органы.
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