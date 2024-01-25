'Узнать будущее': как гадать на картах Таро для начинающих

Как гадать на картах Таро, чтобы узнать будущую судьбу - это легко, однако, стоит быть внимательным и осторожным. Карты могут рассказать вам о прошлом, будущем и настоящем. Если провести правильное гадание, то можно сделать довольно интересные ритуалы. Карты Таро всегда могут предсказать будущее для многих людей и подскажут, что нужно сделать в различных ситуациях.
Таролог в своем Youtube-канале рассказала технику, как правильно сопоставлять карты и правильно их трактовать, чтобы узнать ответы на свои вопросы.
Как гадать на картах Таро уэйта для начинающих
Для того, чтобы узнать свое будущее, или события, которые скоро ожидаются в жизни, необходимо тщательно готовиться к гаданию. Стоит быть наедине, в спокойной атмосфере, чтобы сосредоточиться и подумать о том, что больше всего вас беспокоит или интересует. После того, как вы тщательно продумали свои вопросы, стоит сконцентрировать все внимание на настоящем и выбрать по очереди 9 карт.
С помощью девяти карт вы можете узнать ответы на следующие вопросы:
- Какие события произошли в недавнем прошлом?
- Какие события происходят сейчас?
- Что будет в ближайшем будущем?
- Какие будут ваши действия?
- Как взаимосвязаны настоящее и будущее?
- Какие события на вас влияют?
- Чего ждать от будущего?
- Как следует поступить?
- Какие события произойдут в отдаленном будущем?
Карты нужно разложить в такой последовательности, как на картинке ниже.
Как гадать на картах Таро на любовь
Карты Таро также могут рассказать и предсказать развитие новых любовных отношений или изменения в нынешних. Для такого гадания хорошо подойдет расклад по технике "Улей". Такой расклад может который рассказать о том, что произойдет в ближайшие 2-4 месяца.
С помощью восьми карт вы можете узнать ответы на такие вопросы:
- Что объединяет в отношениях?
- Какой фактор разрушает отношения?
- Какие ожидания от вашей второй половины?
- Какова способность партнера относительно оправданности ваших ожиданий?
- Чего ваш партнер ждет от вас и ваших отношений?
- Какова степень вашей способности соответствовать возложенным на вас надеждам?
- Как улучшить ваши отношения?
- Что необходимо сделать со стороны партнера, чтобы отношения улучшились?
Что следует учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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