'Узнать будущее': как гадать на картах Таро для начинающих

Как гадать на картах Таро на любовь - Главред собрал тонкости гадания на картах.

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Как гадать на картах Таро / коллаж: Главред, фото: pexels

Как гадать на картах Таро, чтобы узнать будущую судьбу - это легко, однако, стоит быть внимательным и осторожным. Карты могут рассказать вам о прошлом, будущем и настоящем. Если провести правильное гадание, то можно сделать довольно интересные ритуалы. Карты Таро всегда могут предсказать будущее для многих людей и подскажут, что нужно сделать в различных ситуациях.

Таролог в своем Youtube-канале рассказала технику, как правильно сопоставлять карты и правильно их трактовать, чтобы узнать ответы на свои вопросы.

Как гадать на картах Таро уэйта для начинающих

Для того, чтобы узнать свое будущее, или события, которые скоро ожидаются в жизни, необходимо тщательно готовиться к гаданию. Стоит быть наедине, в спокойной атмосфере, чтобы сосредоточиться и подумать о том, что больше всего вас беспокоит или интересует. После того, как вы тщательно продумали свои вопросы, стоит сконцентрировать все внимание на настоящем и выбрать по очереди 9 карт.

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С помощью девяти карт вы можете узнать ответы на следующие вопросы:

Какие события произошли в недавнем прошлом? Какие события происходят сейчас? Что будет в ближайшем будущем? Какие будут ваши действия? Как взаимосвязаны настоящее и будущее? Какие события на вас влияют? Чего ждать от будущего? Как следует поступить? Какие события произойдут в отдаленном будущем?

Карты нужно разложить в такой последовательности, как на картинке ниже.

Как гадать на картах таро / фото: goodhouse

Как гадать на картах Таро на любовь

Карты Таро также могут рассказать и предсказать развитие новых любовных отношений или изменения в нынешних. Для такого гадания хорошо подойдет расклад по технике "Улей". Такой расклад может который рассказать о том, что произойдет в ближайшие 2-4 месяца.

С помощью восьми карт вы можете узнать ответы на такие вопросы:

Что объединяет в отношениях? Какой фактор разрушает отношения? Какие ожидания от вашей второй половины? Какова способность партнера относительно оправданности ваших ожиданий? Чего ваш партнер ждет от вас и ваших отношений? Какова степень вашей способности соответствовать возложенным на вас надеждам? Как улучшить ваши отношения? Что необходимо сделать со стороны партнера, чтобы отношения улучшились?

Гадание на любовь / фото: goodhouse

Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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