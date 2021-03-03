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Вкусная чечевица с овощами: простой пошаговый рецепт

3 марта 2021, 16:23

Чечевица уникальный и универсальный продукт, а с этим рецептом вы полюбите ее еще больше.

Как приготовить чечевицу / pixabay

Чечевица очень полезна для организма. Она относится к диетическим продуктам, богатым белком, который усваивается организмом гораздо лучше, чем животный белок.

Чечевица содержит витамины группы В, А, РР, Е, бета-каротин, марганец, цинк, йод, медь, кобальт, хром, бор, серу, селен, фосфор, титан, магний, калий, железо и другие микроэлементы. Также она богата крахмалом, натуральным сахаром, ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, растительной клетчаткой.

Чечевица различается по цвету. Но на вкус практически одинаковы и имеют ореховый привкус.

Есть зеленая чечевица – это недозревшие плоды. Полезна при гепатите, язве, гипертонии, холецистите, ревматизме.

Красная чечевица отлично подойдет для пюре и супа, она содержит много белка и железа, ее едят при анемиях для повышения уровня гемоглобина.

Коричневая чечевица используется для запеканок, так как имеет ярко-выраженный ореховый вкус. Полезная при туберкулезе, легочных болезнях и травмах.

Главред расскажет, как вкусно приготовить чечевицу.

Как варить чечевицу

Любую чечевицу сначала нужно избавить от мусора и хорошенько промыть под проточной водой. А потом уже либо замочить, либо варить — тут все зависит от цвета.

При варке жидкости должно быть в два раза больше, чем бобов. То есть на 1 стакан чечевицы нужно взять 2 стакана холодной воды.Сначала бобовые варят на среднем огне, а после закипания воды — на медленном. Накрывать кастрюлю крышкой не нужно.

Варить чечевицу красную - 15 минут после закипания, зеленую чечевицу- 20-30 минут после закипания.

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Солить чечевицу рекомендуется в конце варки. Если добавить соль в начале, придется готовить дольше.Время от времени бобовые нужно помешивать, чтобы они не пригорели.

Чечевица с овощами - простой рецепт

Вам понадобиться:

  • Красная чечевица - 200 гр;
  • Лук репчатый - 160 гр;
  • Морковь - 160 гр;
  • Болгарский перец - 85 гр;
  • Вода - 500 мл;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Топленое масло.

Морковь и лук почистите, лук нарежьте небольшими кусочками, а морковь натрите на крупной терке.

Нагрейте на сковородке масло, прогрейте в нем слегка пряности. Выложите измельченные лук и морковь, слегка обжарьте.

Добавьте измельченный болгарский перец. Протушить до мягкости. На этом этапе можно добавлять другие овощи, например, кабачки, помидоры.

Добавьте к овощам чечевицу. Влейте воду, посолите. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 15 минут.

Чечевица должна стать мягкой и легко рассыпаться. Для приготовления блюда с использованием зеленой чечевицы времени потребуется больше.

Густоту блюда можно регулировать выпаривая лишнюю влагу и добавляя недостающую. В готовое блюдо добавьте чистую измельченную зелень.

Вкусная чечевица с овощами готова!

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