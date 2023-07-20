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Женщина показала лайфхак, как сделать, так, чтобы дома всегда пахло

Елизавета Бельмас
20 июля 2023, 17:52 обновлено 20 июля, 18:00
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Приятный аромат в доме - желание каждой хозяйки. Главред расскажет, как его добиться.
как сделать, так, чтобы дома всегда пахло
как сделать, так, чтобы дома всегда пахло / коллаж: Главред, фото: скриншот

Каждый дом имеет свой запах. Влияют на него и материалы, из который состоит дом, и аромат еды, которую в нем готовят и, конечно, наличие животных. Нередко изменять запах в доме может также уровень влажности. Как следствие - каждая хозяйка начинает думать над тем, как наполнить комнату приятным ароматом.

А если вы хотите знать, как бороться с сыростью, читайте наш материал - Три совета о том, как избавиться от запаха сырости в квартире навсегда.

Блогер в ТикТоке попыталась разобраться с этой проблемой и показала как сделать ароматизатор для дома своими руками.

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Если вы задумывались о том, как сделать так, чтобы в доме всегда пахло - попробуйте этот лайфхак. Вам понадобятся всего лишь обрезанная бутылка, соль, гвоздика и кондиционер для одежды.

Насыпьте соль в количестве 6 столовых ложек в донышко обрезанной бутылки, туда же влейте ополаскиватель для одежды в количестве 1 крышечки.

После того, как вы смешаете два ингредиента, добавьте в них несколько зубчиков гвоздики. найти а магазине ее несложно. Затем уберите емкость в какое-то укромное место в доме и ждите, пока этот аромат распространится по всему вашему дому.

Напомним, не так давно Главред рассказывал, что болгарский перец можно выбрать не пробуя его. Как это сделать всего лишь с помощью глаз - расскажет пол перца.

Также мы рассказывали, на что нужно обратить внимание во время выбора дыни, чтобы не ошибиться в сладости и спелости долгожданного летнего фрукта.

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