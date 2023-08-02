1+1 Украина начал работу над сериалом "Полевой госпиталь" о спасении жизни во время войны

Новая медицинская драма со звездным актерским составом будет основана на реальных событиях.

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Медицинская драма "Полевой госпиталь" на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В Киеве начались съемки медицинской драмы "Полевой госпиталь". Премьера сериала состоится осенью на телеканале 1+1 Украина. Новая лента, основанная на реальных событиях, расскажет о работе госпиталя, где работают международные специалисты в условиях войны, развязанной в Украине. Сериал рассказывает о героизме и умении работать в экстремальных условиях, о страхах и потерях, о преодолении испытаний, с которыми сталкиваются медики из разных стран, спасая жизни.

По сюжету, в живописном городке на границе с Польшей во время полномасшатбного вторжения России в Украину развернул работу полевой госпиталь. Здесь работают вместе украинские врачи, добровольцы и высококвалифицированные специалисты из разных стран, таких как Израиль, Польша и Америка. Они отказались от своей спокойной жизни, чтобы помогать и спасать жизни тех, кто пострадал от военных действий. Каждый день в госпитале - это сложные кейсы и надежда на лучшее. Пациентами являются как воины, которые героически защищают Украину, так и гражданские. Каждый из них имеет собственную историю, нередко основанную на реальных событиях. Среди глухих звуков войны, госпиталь становится местом, где рождаются новые жизни, где в мучительных обстоятельствах может зародиться даже любовь.

Сериал собрал каст молодых талантливых украинских актеров. В главных ролях зрители увидят актрису театра и кино Лилию Цвеликову, сыгравшую одну из ролей в сериале "ЯЖЕБАТЬ" и актрису Александру Эпштейн, известную по сериалу "Філін". Также зрители увидят ведущего "Сніданку.Вихідний" Александра Попова, Илью Пономаренко, известного по проекту "Джек та Лондон", звезд сериала "Моя улюблена Страшко" Константина Октябрьского и Сергея Кияшко и украинского актера Игоря Рубашкина.

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Продюсерами сериала от канала 1+1 Украина выступают Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Инна Кондратюк. Продюсеры - Виктор и Артем Приходько. Сценарист - Александра Смелянская, режиссер - Владимир Мельниченко, оператор Максим Мельник, художник Андрей Гречишкин.

Премьера сериала "Полевой госпиталь" состоится уже этой осенью на телеканале 1+1 Украина.

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