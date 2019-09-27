Marvel и Sony снимают Человека-паука-3 с Холландом: все подробности

Человек-Паук 3 / Marvel

Marvel сделали последнее усилие над собой и Walt Disney, и смогли убедить Sony относительно прав на Человека паука. Неизвестно какой ценой, Marvel и Файги остаются у руля для съемок 3 Человека-Паука.

О том, что Marvel и Sony пришли к согласию, сообщает издание Variety.

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По новому договору, Кевин Файги будет продюсировать третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом. От Sony Pictures будет принимать участие Том Ротман а от Walt Disney Studios - Алан Хорн. Они вместе приняли новый договор, и будут "приглядывать" за проектом.

За участие Файги, Disney и Marvel получают только 25% от прибыли. Пока что уточняются создатели фильма, но Трэвис Найт, который переснял Бамблби, уже метит на режиссерское кресло.

Релиз фильма намечен на 16 июля 2021 года. Паучок также появится в последующих фильмах MCU.