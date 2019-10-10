Викинги 6 сезон: дата выхода, актеры и официальный трейлер

Шоуранеры показали официальный трейлер 6 сезона Викинги, в котором должен появиться новгородский князь Олег.
Финальный 6 сезон сериала Викинги, в котором суровые бородатые воины идут на Юг и Восток - на Русь и на Китайскую империю.
Финальный сезон псевдоисторического сериала Викинги показывает масштабный размах походов викингов, который, естественно происходил только в фантазии шоуранеров. Сериал нравиться людям именно из-за своей фантастичности - гипотетически это могло бы быть - не в таком размахе, но викинги могли бы доплыть так далеко. Но к истории сериал имеет весьма посредственное отношение.
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Викинги сюжет
Еще в 4 сезоне умер Рагнар, и с 5 сезона в центре внимания его сыновья. Но покой бедным только снится. Бьорн, Убба и Хвитсерк объединились против Ивара. Тем временем Флоки придется возвращаться из Исландии после полного провала его кампании, в то время как Альфред успешно ассимилируется в Англии.
В трейлере показывают "Вещего Олега", который сидит в Новгороде, и принимает Ивара. По задумке сценаристов он пойдет с ним отвоевывать земли. При этом, в сериале вроди как появляется князь Дир без Аскольда, который должен быть в Киеве.
Вероятно, по времени это должен быть период до того, как Олег захватил Киев. Странные тогда восклицания "Русь идет", которые звучат в трейлере.
Если Олег и Ивар - главные антигерои, то Бьорн Железнобокий - более позитивный, чем негативный. Он будет противостоять атаке людей Олега и Ивара. Не последнюю роль тут также сыграет Лагерта, которую в сериале играет украинка Кэтрин Винник.
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Викинги 6 сезон: Актеры
- Александр Людвиг - Бьорн Железнобокий
- Кэтрин Винник - Лагерта
- Густаф Скарсгаард - Флока
- Алекс Хог Андерсен - Ивар Бескостный
- Джордан Патрик Смит - Убба
- Питер Францен - конунг Харальд
- Джорджия Херст - Торви
- Марко Илсо - Хвитсерк
- Люси Мартин - Ингрид
- Данила Козловский - князь Олег
- Адам Коупленд - Кетиль Плосконосый
- Ленн Кудрявицки - князь Дир
В сериале будет всего 20 серий, и на этом сериал закончится.
Викинги 6 сезон смотреть онлайн трейлер:
Финальный 6 сезон сериала Викинги выходит 4 декабря