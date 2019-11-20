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Викинги Вальхалла: дата выхода, сколько серий и сюжет нового сериала

20 ноября 2019, 12:26

Netflix снимает сериал Викинги Вальхалла - сиквел оригинального проекта History, на который телесервис выкупил права

Викинги Вальхалла
Викинги Вальхалла: дата выхода, список серий и сезонов / скриншот

Воодушевленные рейтингами Викингов владельцы Netflix получив права на сериал, заказали новый сезон, только уже сиквела, действия которого происходят спустя 100 лет.

Шоуранерами Викинги Вальхалла остались все те же Майкл Херст и Джеб Стюарт, пишет Deadline.

4 декабря состоится премьера финального сезона Викингов, которые наплюют на историю, и отправятся в страны Европы и Азии.

Несмотря на исторический вымысел, зрителям тема понравилась, сериал выполнил свою функцию, и навсегда оставил след в истории.

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Когда дело пошло к финальному сезону, еще в 2018 году, создатель проекта Майкл Хёрст заявлял о том, что он не готов расставаться с сериалом и активно разрабатывает его спин-офф. Хитро ориентирующиеся на рынке Netflix воспользовался моментом и купили "золотую скандинавскую жилу" у History вместе во всеми создателями.

Викинги Вальхалла: Сюжет и актеры

Стриминговый сервис заказал сиквел под названием Викинги: Вальхалла. Сюжет сериала развернется через сотню лет после событий оригинала, но в его центре окажутся все те же короли конунги и ярлы со Скандинавского полуострова.

Любопытным ненавистникам истории покажут истории других легендарный викингов того времени (Вильгельм Завоеватель, Харальд Суровый) в специальной обработке и только толерантными актерами в главных ролях. 

Об актерском составе на Netflix пока что не распространяются, но ожидаем увидеть чернокожих скандинавских ярлов и их смуглых арабов-помощников на Севере Европы а раннем Средневековье.

Викинги Вальхалла: список серий и съемки

Благодаря немаленькому бюджету Netflix исполнительным продюсером останется Майкл Херст, а шоураннером проекта выступит Джеб Стюарт, который когда-то делал Крепкого орешка. Остается надеяться на твердость создателей, которые не станут окончательно хоронить историю в сериале.

Всего Netflix заказал 24 серии, которые пока что не делили на сезоны. Но мы-то знаем, что любимые числа у них - 6, 8 и 12, так что на 2-3 сезона Викинги Вальхалла точно растянуться.

Викинги 6 сезон смотреть онлайн на языке оригинала трейлер:

Самих Викингов на сервисе пока посмотреть нельзя, их показывают Hulu и Amazon Prme Video. Как пишет Deadline, Netflix планирует тоже приобрести права на показ.

Съемки стартуют в 2020 году, а выход первого сезона Викинги Вальхалла в полном объеме ожидается в начале 2021 года.

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