Шазам 2: дата выхода, актеры и съемки

Шазам 2: дата выхода и актеры / Youtube

Телекомпания Warner Bross не стала заморачиваться, и назначила дату выхода фильма Шазам 2 аккурат на 3 годовщину выхода первого фильма, пишет The Hollywood Reporter.

Создатели Шазама обязуются выпустить в прокат фильм Шазам 2 на 1 апреля 2022 года (в США). При этом, в Украине премьера пройдет в тот же день.

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Уже известны имена будущих создателей Шазам 2 - Дэвид Ф. Сандберг после первого фильма остается режисером, сценаристом станет Генри Гайден.

Ашер Энджел, Закари Ливай , Джек Дилан Грейзер, и остальные возвращаются к своим ролям.

Напомним, что Warner Bros. назначили дату выхода Матрицы 4 на 21 мая 2021 года, а фильм Флэш выпустят всего через несколько месяцев после Шазама 2 - 1 июля 2022-го.

Ранее назначили дату выхода фильма Чудо-Женщина 1984 от Warner Bros и DC comics.