Відморожений: Dzidzio раскрыл секрет съемок нового сериала

Відморожений / 1+1

Главный герой сериала Відморожений, Dzidzio Михаил Хома пришел в эфир Сніданок з 1+1, и раскрыл несколько секретов о съемках сериала и своем вдохновении.

Для ведущих Сніданку Людмилы Барбир и Руслана Сеничкина Дзидзьо принес символические подарки из 90-х - тетрис, тамагочи, музыкальный плеер и игрушку пружинку-радугу. Ведь, по сюжету комедии, главный его герой сериала заморозился в далеких 90-х, а проснулся уже в современном времени.

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На вопрос, как актер готовился к съемкам и где вдохновлялся "атмосферой 90-х", Михаил рассказал, что вспоминал свою юность и перенес на экран ситуации из собственного опыта.

"Я люблю спостерігати за людьми, а потім переносити побачене на екран. Тому мені достатньо було того досвіду, що я запам'ятав з юності. Я вам розповім, що на кінець 90-х років, коли вчився, я рік часу прожив в потязі. Я вчився Києві, а їздив до Львова: у ніч з п’ятниці на суботу я спав до Львова, а з неділі на понеділок - спав зі Львова до Києва. Рік часу - це була нормальна школа життя. І їздив я зовсім не в купе, а звичайному плацкарті. Там я і наслухався різного від сусідів по вагону", - поделился воспоминаниями артист.

Ведущие напомним, что недавно Дзидзьо исполнилось 36 лет. В студии 1+1 певец отметил, что он любит праздновать свой День рождения и никогда не смотрит в прошлое.

"Мені внутрішньо так відчувається, що чим старшим я буду, тим мені буде комфортніше. Не шкодую ніколи за минулим, а чекаю, що буде далі. Я - людина майбутнього", - комментировал он.

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Dzidzio рассказал о съемках сериала Відморожений - Сніданок з 1+1 онлайн:

Также Дзидзьо рассказал, что на день рождения получил очень много подарков и поздравлений, но больше всего его удивила именная гитара, синяя шуба из искусственного меха с его фотографией на спине, а также именные почтовые марки.

А о своих планах празднования Нового года артист отметил, что проведет его на работе. Но на Рождество готовит сюрприз для мамы Галины, которая живет в Португалии. А своих поклонников на рождественские праздники Дзидзьо пригласил всех на теплое семейное шоу Рождественская история с Тиной Кароль, где он вместе с другими звездами исполнит украинские колядки в современной интерпретации. Праздничные концерты пройдут 22, 23 и 24 декабря во Дворце Спорта в Киеве.