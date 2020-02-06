HBO Max - Warner Bros и HBO объединяются

HBO Max / Warner Bros

Пока Walt Disney выкупает 20th Century Fox и пускает сериальчики на Disney +, главные конкуренты - Warner Bros и HBO приняли решение объединиться ради создания фильмов, которые будут крутить на канале НВО.

Warner Bros. и HBO Max объявили о создании Warner Max, которая станет студией по производству художественных фильмов для стримингового сервиса, пишет Deadline.

Во время презентации, было озвучено, что текущая цель – 8-10 эксклюзивных фильмов в год для своей платформы.

"С самого начала мы разрабатывали стратегию с Тоби и Кэролин по поводу оригинальных фильмов HBO Max. Мы собираемся обеспечить совместный и бережливый процесс для талантов, сделать ряд качественных фильмов и предоставить платформу для каждого из них, чтобы иметь культурное влияние. Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле ДэдпулаТеперь HBO Max станет домом для солидной коллекции легендарной кинотеки Warner Bros. и новой коллекции оригинальных фильмов Warner Max", - сказал главный контент-менеджер HBO Max Кевин Рейли.

Кроме того, в руководство вошел председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерик.

"Работая с Кевином, Сарой, Джесси и их командами, мы стремимся создавать динамичные и убедительные фильмы, которые опираются на глубину и масштаб творческих ресурсов WarnerMedia. Мы рады помочь сделать HBO Max местом назначения как для любителей кино, так и для творческого сообщества, обеспечивая при этом победу всей организации WarnerMedia", - сказал он в свою очередь.

Работу НВО Max стоит ожидать с мая 2020.

Напомним, финальная 9 серия Нового Папы на НВО выходит в пятницу 7 февраля. Почитать наш обзор вы сможете уже в субботу 8 февраля.