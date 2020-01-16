Молодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериал

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: график выхода серий / НВО

Молодой Папа получил 2 сезон - Новый Папа 2020, в котором играет не только Джуд Лоу, но и Джон Малкович. Но, в это раз легко не разобраться с графиком выхода серий Нового Папы на НВО, так что мы предлагаем материал, который поможет вовремя смотреть онлайн сериал Молодой папа 2 сезон.

Сериал Новый Папа 2020 выходит сразу на нескольких видеосервисах в разное время, так что для того, чтобы успешно смотреть ваш любимый сериал нужно запомнить пару фактов про сериал Молодой папа 2 сезон.

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Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: как смотреть

Сколько серий в сериале Новый Папа 2020 - их будет 9. Что на 1 меньше, чем в Молодом Папе.

Когда смотреть новые серии 2 сезона Молодого Папы - Премьера Нового папы состоялась 10 января на телеканаел Sky Atlantic, 13 января на НВО, и выходит сразу по 2 серии.

Однако, это еще не все российские платные сервисы Амедиатека и Ivi также транслируют сериал Новый папа 2020, только +1/- 1 день опоздания.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: график выхода серий

Эпизод 1 -10 января 2020

Эпизод 2 -10 января 2020

Эпизод 3 -17 января 2020

Эпизод 4 - 17 января 2020

Эпизод 5 - 24 января 2020

Эпизод 6 - 24 января 2020

Эпизод 7 - 31 января 2020

Эпизод 8 - 31 января 2020

Эпизод 9 - 8 февраля 2020

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