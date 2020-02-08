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Молодой Папа 2 сезон: что было в девятой серии - как закончился сериал

8 февраля 2020, 06:28

Последняя серия Нового Папы - Молодой Папа 2 сезон вышла 7 февраля. 9 серия Нового Папы оказывается совершенно неожиданной. Чем закончился сериал Новый Папа, что было в 9 серии - читайте на Главреде.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 9 серия - обзор
Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 9 серия - обзор / НВО

Сериал Новый Папа, сиквел Молодого Папы Паоло Соррентино официально завершился. Последняя 9 серия сериала Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон вышла 7 февраля. В конце сериала Новый Папа, Иоанну Павлу XIII пришлось договариваться с Пием XIII, и идти на компромиссы ради спасения от террористов. Но самое ужасное, и самое необычное за весь сериал произошло в конце 9 серии.

Что было в 9 серии Нового Папа, и чем закончился сериал - читайте в нашем материале.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 9 серия обзор

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Новый Папа Иоанн Павел III выступил перед верующими и ЛГБТ, и заявил, что Церковь принимает их, более того, ради повышения популярности, он заявил, что и сам гей.

Первая встреча с Ленни прошла в Базилике святого Петра, причем Ленни вел себя привычно загадочно, чес смутил Папу, в то время, как Бреннокс хорохорился и не признавал, что Пий XIII - тоже Папа. Однако, Ленни в 2 словах доказал, почему им стоит поступать с террористами, как он сказал.

Папа выступил с речью, в которой была доля пафоса и намек на то, что если тетррористы не сдадутся просто так, то он лично придет их нейтрализовать. Однако, в ответ, захватчики убили священника.

После это у Ленни и Бреннокса состоялся новый разговор - Ленни хотел самозаточится в Ватикане, и просил прощения у Беннокса, но тот просто сложил с себя полномочия и уехал домой. Как оказалось - не зря, ибо его родители внезапно вспомнили о нем, и были рады увидеть. Более того, София уволилась, и приехала к нему. Так что Бреннокс - хоть и наркоман, но явно не гей.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон - 9 серия: смотреть онлайн
Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон - 9 серия: смотреть онлайн / НВО

Тем временем Эстер явно стала ЛГБТ, так как, ее отношения с лидершей секты Пия XIII очень неоднозначны.

Тем временем, на Ленни выходят люди террористов - оказывается, это не они захватили заложников, подорвали Ватикан, совершили убийства в Лурде, и тд. Они и вовсе не заинтересованы в Европе.

В итоге, Ленни лично отправляется в школу, в папском облачении. Но, когда террористы открывают лица...Читайте такжеМолодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериал

После того, как все наладилось - всех ждет хэппи энд, и даже католиков - ленни вышел к ним на балкон с пламенной речью, а потом спустился обнять каждого, как и обещал.

Однако, пока люди взяли его на руки и начали передавать по площади Петра, Пий XIII просто молча умер. Его тело донесли до ворот Базилики, и монашки положили его у подножия статуи Мадонны с телом Христа. В этот раз Ленни умер окончательно.

На совете кардиналов в роще, кардинала Войелло выдвинули на кандидата в Папы. И потом выбрали, потому что последние кадры - мальчик еде по Ватикану на велосипеде, повторяя сцену из Сияния, а натыкается на ногу Войелло в папском облачении.

"Ну, ты и заноза в заднице", - говорит Войелло Пию - сыну Эстер.

Последняя минута - Ленни в белых плавках входит в море, ныряет и пропадает. Так что, на этом, вероятно, Сорренто и решил закончить "Папскую ситорию" - все логично и ладно заканчивается.

Молодой Папа 2 сезон 9 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на НВО и на платном ресурсе Амедиатека и Ivi. Последняя 9 серия Нового Папы вышла 7 февраля 2020.

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