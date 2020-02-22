Сериал Друзья возвращается: HBO выпустит продолжение

Сериал Друзья выходил с 1994 по 2004 год и выдержал 10 сезонов / Фото Instagram

Культовый сериал Друзья снова выйдет на экраны. В новом эпизоде сыграет всеми любимая шестерка - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Компания WarnerMedia сообщила, что речь идет об одном специальном эпизоде. Он будет приурочен к запуску стриминговой платформы HBO Max и выйдет в мае 2020 года.

"Специальное воссоединение актеров будет без сценария. А все 236 эпизодов сериала, выигравшего Emmy, будут доступны подписчикам при запуске HBO Max", - отметили в компании.

Продюсерами выступят создатели оригинальных Друзей Дэвид Крэйн и Марта Кауффман.

О продолжении сериала также объявил и актер Мэтью Перри (Чендлер) на своей странице в Instagram, опубликовав фото с главными героями сериала Друзья. Подобные посты появились и на страницах Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и других актеров оригинального ситкома.

Стоит отметить, сериал Друзья выходил с 1994 по 2004 год и выдержал 10 сезонов.

Как сообщал Главред, Ведьмак 2 сезон выходит в 2021 году. Netflix планировали съемки 2 сезона еще до выхода 1 сезона, но в итоге, съемки перенесли на февраль 2020.