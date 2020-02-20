Сериал Фрейд 2020 - дата выхода, актеры и трейлер

Новый сериал о психологии и расследовании выходит на Netflix весной 2020. Фрейд 2020 - несложно догадаться, расскажет некие драматические подробности из жизни Зигмунда Фрейда.
На Netflix выходит новый сериал - Фрейд, который
вовсе не похож на Алиенниста. Марвин Крен, Стефан Бруннер и Бенджамин Хесслер сняли психологическую детективную драму о жизни Зигмунда Фрейда.
Офиуиально сериал описывают так: "Молодой психолог Зигмунд Фрейд расследует загадочные убийства в Вене".
В трейлере нам показывают, как Фрейд оказывается замешанным в историю с оккультизмом, продажными констеблями, ритуальными убийствами и жарким сексом.
Кто смотрел сериал Алиенист и Ганнибал - сериал Фрейд точно понравится.
Музыку написал Стефан Уилл, Генрих Амброш - исполнительный продюссер.
Сериал Фрейд 2020 актеры и роли
- Роберт Финстер — Зигмунд Фрейд
- Элла Румпф — Флер Саломе
- Георг Фридрих — Альфред Кисс
- Кристоф Ф. Круцлер — Франц Пошахер
- Бриджит Крен — Ленор
- Надив Молчо — Эли Бернайс
- Алесь Билик — Улана
- Иржи Вейлс — телохранитель
- Адам Вачула — молодой офицер
- Карел Германек-младший — Отто Кисс
Сериал Фрейд 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Сериал Фрейд 2020 выходит 23 марта на немецком языке с субтитрами.
Ранее назвали дату выхода и актеров сериала Мне это не нравится.