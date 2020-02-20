Сериал Фрейд 2020 - дата выхода, актеры и трейлер

Сериал Фрейд 2020 - дата выхода / Netflix

На Netflix выходит новый сериал - Фрейд, который вовсе не похож на Алиенниста. Марвин Крен, Стефан Бруннер и Бенджамин Хесслер сняли психологическую детективную драму о жизни Зигмунда Фрейда.

Офиуиально сериал описывают так: "Молодой психолог Зигмунд Фрейд расследует загадочные убийства в Вене".

В трейлере нам показывают, как Фрейд оказывается замешанным в историю с оккультизмом, продажными констеблями, ритуальными убийствами и жарким сексом.

Кто смотрел сериал Алиенист и Ганнибал - сериал Фрейд точно понравится.

Музыку написал Стефан Уилл, Генрих Амброш - исполнительный продюссер.

Сериал Фрейд 2020 актеры и роли

Роберт Финстер — Зигмунд Фрейд

Элла Румпф — Флер Саломе

Георг Фридрих — Альфред Кисс

Кристоф Ф. Круцлер — Франц Пошахер

Бриджит Крен — Ленор

Надив Молчо — Эли Бернайс

Алесь Билик — Улана

Иржи Вейлс — телохранитель

Адам Вачула — молодой офицер

Карел Германек-младший — Отто Кисс

Сериал Фрейд 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сериал Фрейд 2020 выходит 23 марта на немецком языке с субтитрами.

Ранее назвали дату выхода и актеров сериала Мне это не нравится.