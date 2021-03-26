Джеймс Ганн показал постер Отряда самоубийц в стиле ретро-фильмов

Джеймс Ганн и Сильвестр Сталлоне / instagram.com/thesuicidesquad/

Warner Bros и DC опубликовали новый постер предстоящего фильма Отряд самоубийц: Миссия навылет (The Suicide Squad), являющегося самостоятельным сиквелом одноименного фильма 2016 года выпуска.

Фото постера появилось сразу у режиссера Джеймса Ганна, на страницах warner Bros, DC и самого фильма в соцсетях. Авторы пообещали новый трейлер 27 марта.

Фильмом Отряд самоубийц: Миссия навылет из Расширенной вселенной DC, должен реабилитировать "провал" первой части, которая не понравилась большей части критиков и фанатов. Уже не раз сообщалось, что фильм был сильно укорочен из-за тайминга, но Warner Bros не собираются показывать его полную версию, как в случае со Snyder's Cut Лигой Справедливости.

В фильм позвали Марго Роби, Идриса Эльбу (провальная Темная башня), Джона Сину, Джоэла Киннамана (провальный сериал Видоизмененный углерод), Питера Капальди (Доктор Кто), Сильвестра Сталлоне ( Рокки) и Виолу Дэвис. Джеймс Ганн за карантин сделал с этими актерами и сценарием своего изготовления картину, которую называют шикарной.

Премьера Отряда Самоубийц Джеймса Ганна - 6 августа 2021 во всех кинотеатрах.