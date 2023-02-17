Факты, о которых нельзя было говорить: Комаров озвучил подробности документального проекта "Год"

Журналист и телеведущий анонсировал участие в проекте Кирилла Буданова, Алексея Резникова и Александра Сырского.

Дмитрий Комаров анонсировал участие в проекте "Год" Кирилла Буданова, Алексея Резникова и Александра Сырского / Пресс-служба

Недавно телеканал "1+1 Украина" анонсировал премьеру авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год" о 365 днях полномасштабной российской агрессии. Материал, который журналист собирал с самого начала полномасштабного вторжения, покажут 24 февраля в 20:15 на "1+1 Украина".

Только что стало известно, что в проекте руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментирует самые важные события года полномасштабной войны и расскажет, какие сценарии вторжения россии удалось сломать нашим защитникам.

Также в интервью с Дмитрием Комаровым министр обороны Алексей Резников поделится подробностями известных событий, которые до сих пор нельзя было называть.

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Также в своем официальном телеграм-канале Дмитрий Комаров поделился небольшим фрагментом интервью с Кириллом Будановым, полную версию которого можно будет увидеть в проекте. В нем журналист спрашивает о фактах, которые были до сих пор засекреченными, но о которых уже сейчас можно говорить.

"Очень интересный факт. За четверо суток [до полномасштабного вторжения] отделения "Сбербанка россии", которые были у нас представлены, особенно в Киеве, скупили всю наличность, какую только могли, по максимальному курсу. Она была вся накоплена в их хранилищах. Они ждали, когда зайдут "свои" как говорится, открывать и со своими людьми проводить нужную им политику, раздавая наличные средства. Все самое интересное было 23 числа [февраля 2022 года]. 24-го все уже шло как шло", - рассказывает Кирилл Буданов, вспоминая события почти годичной давности.

Полное интервью Кирилла Буданова, Алексея Резникова и генерала Александра Сырского можно будет увидеть вдокументальном проекте "Год" Дмитрия Комарова 24 февраля в 20.15 на "1+1 Украина".

В проект войдут репортажи Комарова из горячих точек, редкие кадры из только что деоккупированных городов и эксклюзивные интервью с теми, чьими руками и умом создается наша история и будущая победа. Все кадры и озвученные факты, которые войдут в проект, согласованы с военным руководством страны.